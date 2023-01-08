Все будет хорошо

Ушел, и черт с ним. Закончился наконец-то. Так примерно провожали 2022-й. А новый как встречают? Чувства в народе смешанные. Все, конечно, непонятно, неопределенность пугает: что там еще впереди, ну что? Но главное, что переполняет сердца, – это, конечно надежда. Причем чистая такая беспримесная, без какого-либо цинизма. Что хуже уже быть не может, это мы думали в 2020-м. Теперь знаем, что может. А все-таки верим в лучшее. Дурачки, что ли? Или есть все же какое-то основание для этой веры? Есть. И основания, как это ни странно, растут из этого ужасного, все всем перепутавшего 2022-го.

Я начну издалека. Расскажу о своих надеждах на ушедший год и о том, почему я их не утратила. А надо сказать, на 2022-й у меня были особые планы. И уверенность, что все сбудется. Ожидания эти были, конечно, абсолютно иррациональные. Предыдущие годы явно указывали вектор движения. Ковид, экономический кризис по всему миру, усугубление множества социальных проблем, военные и политические обострения у границ, грозящие разгореться сильнее и дальше (помните же, то Армения, то Белоруссия, то Казахстан, перманентно тлеющий Донбасс). Ничего не способствовало оптимизму. И тем не менее верилось в лучшее. И не только по принципу: «Сколько ж можно, должно же быть хоть что-то хорошее. Чисто статистически». Были, скажем так, личные основания.

Человек ведь идет по жизни не только по одной широкой дороге вместе со всеми, приближая то ли светлое будущее, то ли пропасть. Он плутает и своими собственными тропками, упирается и в свои собственные тупики и умудряется даже в юдоли скорби и печали находить свои сокровенные солнечные поляны. Ну вот таким затейливым маршрутом двигалась и я. Года четыре назад я как раз обнаружила себя в очередном тупике. Надо было как-то выбираться. Собралась с мыслями, потом с силами, набросала план, засучила рукава – ну и в путь. Следующие три года превратились в какой-то безумный марш-бросок. Мне нужно было столько всего наверстать, выйти из огромного минуса хотя бы в ноль.

У меня все получилось. Почти. В январе 2022 года я вышла на финишную прямую. Я уже видела впереди свою солнечную поляну. Видела, понимаете. Потому-то, несмотря на все мрачные предзнаменования, я верила, что все будет хорошо. Нет, не верила – знала. И вот бросаюсь я, значит, в последний рывок, вдруг – ураган, землетрясение, цунами и метеоритный дождь. Да, сказать, что ничего не предвещало, нельзя. И не то, чтобы рассчитывала проскочить как самая умная – просто надо было идти, и я шла. Как и многие-многие другие. Гребли в сторону лучшего через бурные реки, тянулись к свету, карабкаясь в горы. Движение это вроде как и есть жизнь. А потом, значит, опять обстоятельства непреодолимой силы.

Но все течет. Шок проходит. И человек... извлекает уроки. Человеку открывается мир в новом свете. И человек будто заново учится видеть.

И чему же научил нас прошедший год? Что открылось нам, кроме старой истины, что мир этот лежит во зле? Есть хоть что-то, что давало бы надежды на будущее, после всей череды случившегося не только за последний, а за несколько последних лет? Есть!

В ушедшем году главной ценностью стало человеческое. Не для всех, но для многих. Люди стали больше времени уделять родным и близким, помогать друг другу. Помню конец февраля, март (и потом это никуда не ушло, вот что важно): звонки, сообщения, встречи. А какие диалоги!

– Как ты?

– Держусь, а ты? Нужна помощь?

– Тяжело, но справляюсь. Встретимся?

-–Да, конечно!

Не то что раньше:

– Может, встретимся на выходных в кафе?

– Ой, завал на работе, срочный проект. Давай через неделю.

Через два месяца:

– Привет, ну вроде бы дела разгреблись, может, в кино?

– Черт, у меня на выходных две подработки, а на следующих командировка, давай уже на праздниках?

Через три месяца:

– Есть свободный билет в театр.

– Эх, опять работа...

Теперь работа как будто не считается непреодолимым препятствием. То ли на нее стали тратить меньше времени (какой смысл упахиваться, если все дорожает быстрее, чем растет зарплата?), то ли люди научились маневрировать графиком (отчет можно и отложить, а вот встречу с другом – нет). Или за счет чего-то другого теперь появляется время на действительно важное. А за счет чего, кстати?

Стали меньше морочиться надуманными проблемами. У нас же в последние годы стало происходить и вовсе странное – люди прониклись психологией, да так засосало, что туши свет. Все бросились отстаивать границы, измерять уровень токсичности ближайших родственников, разбираться со своими детскими травмами, спорить о том, относятся ли к абьюзу лайки в соцсетях (договорились, что это орбитинг). Доходило до смешного. Парень зовет девушку на свидание, а она ему, поникнув взором, отвечает, что не может, что у нее сеанс с психотерапевтом, что ей надо разобраться, почему она до сих пор одна. Или какая-нибудь сорокалетняя страдалица просит денег у мамы-пенсионерки на тренинг по противостоянию жестокой нарциссической матери.

А сейчас как-то вдруг не до новой этики, харассмента и абьюза. Во-первых, странно страдать из-за ерунды, когда рушатся жизни тысяч людей, когда непонятно, что будет завтра. Во-вторых, совсем непонятно, как можно сегодня разбрасываться социальными и родственными связями, когда неизвестно, какая малость для ближнего поможет справиться ему с унынием, страхом, отчаянием и какой неоценимой поддержкой может стать для тебя самого чье-то внимание, доброе слово, просто лишний час времени. Я уж не говорю о более существенной взаимопомощи. Вдруг оказывается, что именно «токсичная мать» готова закрыть все кредитки стремившейся к «осознанности» и «счастью в моменте» дочери (или в потоке – я путаю), когда зарубежная компания, в которой та работала, закрыла в России свой филиал.

Нет, некоторые все равно умудряются собачиться. Год дал, конечно, новые поводы. У нас же теперь позиции, стороны, идеологическая борьба. Но, знаете, этого все меньше и меньше. Устали, что ли, люди. Или поняли, что мир начинается в их собственном доме. Что на своей стороне можно оставаться без озверелости. Что надежды и чаяния примерно одинаковые теперь у всех. И что надежда лучше злого отчаяния. Тем более, что надежда у всех в этом году, наверное, все же одна.

Я уж точно в 2023-й вхожу с надеждой. Планов не строю, но уныние в свою жизнь впускать точно не собираюсь. Ответственно заявляю (запомните!): сопротивляться буду до последнего.

Так, а что там с солнечной поляной? Будет она? Когда? Не знаю. Но я знаю кое-что другое. Зачем я туда тащилась. И зачем вообще люди через не могу прут и прут вперед. Чтобы потом устроить привал, отдохнуть, собрать самых близких, накрыть стол, поговорить и помолчать о важном, помечтать о хорошем. Ну, вот мы и собрались. Не все, не там, где хотелось, не за тем столом, но собрались. Вот это и есть главное – что мы, люди, все еще друг у друга есть. И мы научились наконец-то это ценить. Значит, все будет хорошо.

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