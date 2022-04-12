Репетиторство как симптом

Внешняя политика всегда задает новые направления политике внутренней. В обществе обостряются противоречия, возобновляются старые споры. Особенно бурно сейчас спорят о будущем образования. Обсуждают недостатки Болонской системы, говорят об отмене ЕГЭ. Все это, безусловно, любопытно и важно. Но не менее любопытно, что будет с таким феноменом, как репетиторство. Россия пойдет по пути дружественного Китая и все запретит? Или частная практика в образовании сама тихонько отомрет (не дожидаясь кончины ЕГЭ) из-за сокращения платежеспособной публики? А может, наоборот, все расцветет еще более пышным цветом: репетиторов станет больше, услуги их подешевеют, и тогда уже встанет вопрос о закрытии школ?

Чтобы разглядеть хотя бы приблизительный путь развития репетиторства, нужно понимать, что оно представляет собой сегодня. А представляет оно собой проблему. Репетиторство сегодня указывает на какую-то очень серьезную, затяжную болезнь и общества в целом, и системы образования в частности.

Судите сами. По данным разных исследований (РАНХиГС, НИУ ВШЭ, SuperGob), услугами частных учителей пользуется треть российских семей: с репетиторами занимаются 10-12% учеников начальной школы, 25-27% учеников средней школы и около 40% старшеклассников, готовящихся к ОГЭ и ЕГЭ.

В среднем занятия в частном порядке обходятся родителям в 10-15 тысяч рублей (в расчете на одного ребенка). Опросы показывают, что каждый пятый родитель, оплачивающий дополнительные занятия, считает свое материальное положение крайне низким, но отказаться от этих трат не может, поскольку тогда ребенок «отстанет» и «перестанет быть конкурентоспособным». Те, у кого денег на репетиторов совсем нет, часто испытывают фрустрацию и чувство вины.

И как не испытывать: Петровы вон своего оболтуса чуть ли к университетскому профессору возят математикой заниматься, и английскому его учит едва ли не выпускник Оксфорда — как тут не раскорячиться на трех работах, чтоб выкроить несколько тысяч кровиночке на индивидуальное обучение. Настоящая гонка вооружений. Только испытания проводятся на детских душах. И души, эти, надо полагать, далеко не все выдерживают.

Тут, конечно, возникает вопрос, упрямый и неотвязчивый: а что же школа? Там вообще учат? А какой вообще квалификацией обладают учителя, если после них приходится переучивать? И тут еще один сюрприз. Как минимум у половины школьных педагогов с квалификацией все в порядке, ведь именно они занимаются репетиторством вечерами и в выходные и вполне востребованы в этом качестве. А может, речь идет о сознательном вредительстве, может, учителя специально плохо учат в школе, чтоб потом им платили деньги родители? Распространенное заблуждение любителей конспирологических теорий.

Быть профнепригодным по утрам и превращаться в крепкого профессионала вечером — это, знаете ли, что-то из области фантастики: имитировать бездарность так же невозможно, как талант.

Разумеется, учитель лучше сможет научить ребенка, когда он один в спокойной обстановке (особенно если привязать его к стулу... шутка), а не когда тот рубится с соседом за последней партой в морской бой. Разумеется, учитель, работая с учеником индивидуально, будет приветливее и доброжелательнее (даже уставший после основной работы), чем с десятью подростками, которые обступают его со всех сторон и доказывают, что за семь ошибок ставить двойки слишком сурово-нечестно-несправедливо, что надо хотя бы пятерку с минусом. Не каждый учитель сможет эффективно работать, если для того не созданы условия, но никакой учитель не станет, не сможет работать плохо специально, из корысти, назло.

Проблемы в самой системе, а не в том, что «кто-то кое-где у нас порой». И, собственно, ситуация, когда учителя вообще берутся за репетиторство, — это одна из таких проблем. Берутся ведь потому, что на одну зарплату просто не выжить — труд педагога в России чудовищно недооценен (в России, а не в Москве). Еще берутся за частную практику из-за перспектив, чтобы в будущем полностью уйти в свободное плавание, уйти из школы. Да, с каждым годом уйти из школы (но не от детей) хотят все больше учителей. Из-за увеличения бумажной работы. Из-за конфликтов с родителями проблемных детей. Из-за отсутствия рычагов влияния на двоечников и хулиганов. Из-за необходимости имитировать индивидуальный подход в переполненных классах. Из-за навязываемой в школах инклюзии в отсутствие каких-либо для нее условий. Из-за усиливающейся политизированности школы. Из-за того, что нет поддержки администрации. Из-за перегрузок на 1,5-2 ставках. Много еще из-за чего.

Вот реальные проблемы. Вот она — болезнь. Репетиторство — это лишь ее внешнее проявление. Симптом, конечно, кричащий, игнорировать который нельзя. Но худшее, что в этом смысле можно придумать, — просто взять и накачаться обезболивающими, замазать воспаление какой-нибудь быстродействующей гормональной мазью, то есть резко запретить частное преподавание, не меняя ничего из того, что к нему, разросшемуся до таких невероятных масштабов, привело.

Хотя метод «запретить все к черту», конечно, соблазнителен в своем радикализме. Опять же можно сослаться на передовой опыт Китая. Вот там, дескать, пошли навстречу трудовому народу, разогнали всех прохиндеев от образования, выкачивающих у людей деньги, и уравняли всех в праве на обучение категорично и основательно. Чем мы хуже?

Тем, кого не вдохновляет Азия, западникам всяким, могут привести в пример какую-нибудь Финляндию. Там, скажут, вообще нет репетиторов (если не считать частных учителей финского, спрос на услуги которых формируют русские эмигранты), а образование — одно из лучших в мире (еще непременно вспомнят, что они, эти хитрые чухонцы, заимствовали нашу, советскую, модель). Ну а чего? Сейчас вот пообещают еще ЕГЭ отменить, и репетиторы будут не нужны.

Вот только в Китае все далеко не так благостно, как может показаться: репетиторы ушли в тень и в разы подняли цены на свои уроки (в том числе по причине возросших рисков быть пойманными). А в Финляндии репетиторов нет не потому, что там в вузы поступают без экзаменов, а потому, что у школьных педагогов есть время и возможность заниматься с детьми дополнительно после уроков условно бесплатно (на самом деле это включено в их зарплату).

Можно, впрочем, и вовсе ничего не делать и ничего никому не объяснять, а оставить все на волю естественного отбора. Разгуляется в стране кризис, люди либо откажутся от услуг репетиторов вовсе, либо их услуги подешевеют настолько, что репетиторы уравняются по статусу с курьерами или мастерами маникюра. Это парадокс бедных стран: чем меньше у населения денег, тем больше народу задействовано в сфере услуг. По сути, бедняки начинают обмениваться разными услугами друг с другом. Маша учит Петю математике, мама Пети делает Маше реснички (может быть, даже во время урока). Потом Маша идет учить Оленьку, мама которой расплачивается за урок козьим сыром и морковкой с огорода. Фантастика? Да ведь это уже существует. Да, пока больше в провинции, совсем уж в депрессивных городках и селах.

А школу-то не отменят? Это вряд ли. Во-первых, школа нужна репетитору Маше, чтобы было где получать зарплату в полтора прожиточных минимума на оплату коммуналки и транспорта. Во-вторых, школа нужна мамам Пети и Оленьки, чтоб детей можно было там оставить, пока одна мама трудится медсестрой в больнице, а другая — операционисткой в ПФР за те же самые полтора МРОТа, потому что и они ведь не могут оплатить коммуналку овощами и косметическими процедурами. В-третьих, школа нужна чиновникам, чтоб им было что контролировать и тоже получать за это свою зарплату. Но это, конечно, совсем уж грустная картина, сюрреалистическая. Потому что школа нам нужна все-таки для другого. И сама школа нам нужна немного другая. Пора бы уже об этом вспомнить. Пора бы признать наличие проблем и начать их решать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.