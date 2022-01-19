Я не халявщик, я – инвестор

Наши люди очень верят в чудо и почему-то почти не верят в реальность. Обыватель страсть как любит разговоры об удаче, везении, ему нравится быть убежденным в собственных силах, уме и прозорливости, и его вгоняет в тоску обращение к логике, статистике, фактам. Есть закон: ничто не берется из ничего. Человек, верящий в свою звезду, кривится: это же какая-то физика, это же совсем не про деньги. И человек, имея ипотеку, автокредит, мебель, купленную в рассрочку, берет в долг у знакомого, чтобы прикупить акций. И прикупить побольше... на пике их роста.

Какая-то эпидемия инвестирования захватила население.

Инвестируют таксисты, мамы в декрете, пешие курьеры. Инвестируют безработные и по уши закредитованные! Последние особенно любят помечтать на досуге о доле в бизнесе какой-нибудь гигантской корпорации. Хлебом не корми дай «пошортить Теслу» и «наварить на крипте».

Но не акциями едиными! И не биткоинами даже. Народ генерирует поистине удивительные схемы по производству денег из воздуха.

У тех, кто побойчее, например, очень популярно жонглирование кредитками в грейсе. Люди оформляют пяток кредитных карт разных банков, на время льготного периода сливают со всех деньги на какой-нибудь накопительный счет под 3% годовых, получают в месяц свою тысячу рублей и теряют примерно столько же либо на обслуживании кредиток, либо на снятии наличных или переводах, либо на пополнении карты при возврате средств. Ну, классика жанра: опять где-то что-то мелким почерком не прочиталось. Такой типичный бизнес на курином бульоне. Только вместо бульона – опыт. Опыт, конечно же, это тоже приобретение и негоже его не использовать. Поэтому... незадачливые финансисты начинают все заново: снова оформляют пяток кредиток, но на этот раз уже «правильных», снова открывают вклад. А потом случается форс-мажор – нужны деньги на лечение, а деньги-то вот они, на вкладе. Вот только вернуть их вовремя не получается, можно было бы перекрыть другой кредиткой, но они все обналичены в одно время, а новую не дают. И вновь доморощенные финансисты получают лишь куриный бульон, в смысле опыт, что сын ошибок трудных.

У тех, кто поосторожнее, в почете другие схемы. Глубоко семейным и детным женщинам очень нравятся продукты типа накопительного страхования. Они открывают какие-нибудь программы на детей лет на пять. Пять лет они планируют отдавать по пять тысяч ежемесячно, чтобы к окончанию срока подросший ребенок получил 250 тысяч рублей. Да, и без калькулятора понятно, что это невыгодно совсем. Даже без учета инфляции минус составит 50 тысяч. А еще ребенок должен будет заплатить 13%.

Какая-то альтернативная логика тут всем заправляет. Но самое удивительное, что такие программы почему-то особенно любят люди, повязанные по рукам и ногам долгами.

Наблюдаю в сети за одним блогом: дама публично ведет калькуляцию доходов и расходов семьи. И это какой-то ад. Двое взрослых с двумя детьми располагают двумя зарплатами на сумму 55 тысяч рублей, имеют кредитную нагрузку в 33 тысячи. В графе расходов помимо кредитов, понятно, коммуналка, сомнительное содержание автомобиля и... выплата по программе накопительного страхования. Питание? О нем сообщается, что на него отводится что останется. Что остается? Минус? Ну отрицательная величина – все равно ведь величина. Здоровье? Образование? Не смешите. Там долги постоянно растут за счет бесконечных рефинансирований (И как им не расти? Ни один кредит не выдержит такой семейной математики). Там впору запускать банкротство, но люди играют со страховками – инвестируют.

Круче только инвестиционная ипотека, когда за нее берутся обладатели не средней даже, а модальной зарплаты. Президент причислил этих людей к среднему классу, и они, видно, в это уверовав, натурально пустились во все тяжкие. Эти невероятные оптимисты спешат «вкладываться в недвижимость», когда замешательство испытывают даже в банках, отказывая горе-инвесторам в ипотеке. Казалось бы, уже если банк не выдерживает полета фантазии граждан, можно ведь сделать вывод, что покупка семиметровой комнаты в пятикомнатной коммуналке или студия на выселках от проблемного застройщика – это ну так себе идея. Но отважные герои не сдаются, они идут в обход, точнее, за потребительским кредитом, который присовокупляется к материнскому капиталу и кучке детских пособий, которую семья получила сразу за полгода. И люди таки покупают фантастический неликвид. И таки надеются на нем не только заработать, но и разбогатеть.

Финал таких историй всегда предсказуем. Комната в коммуналке, которую планировали сдавать посуточно туристам, разумеется, никому не сдается, а только высасывает все больше денег и нервов и, в конце концов, продается с огромным дисконтом, не покрывая даже взятый на нее кредит. А от студии на выселках люди годами не могут получить ключи. И ладно бы хоть граждане, вписавшиеся в такие авантюры, сами жили в хороших просторных квартирах, а то ведь ютятся в тесных хрущевках вместе с родителями и десятилетиями не могут сделать ремонт.

Бедные наши люди. Кто запудрил им так мозги, что они бросаются в этот дурацкий аттракцион, по какой-то нелепости называемый ими «инвестированием»? Почему никто им не объяснит и сами они никак не поймут, что никакое инвестирование невозможно, пока у тебя долги и низкое качество жизни? Разве так сложна для понимания истина, что пока у тебя кредиты (и не на бизнес или образование, а на машину, ремонт, холодильник и позапрошлую поездку в Турцию), для тебя доступен лишь один вид инвестирования – погасить все досрочно и не лезть больше в петлю под 17% годовых? Разве так уж не вмещается в голове, что если у тебя долгов на три миллиона под 10%, а накопительный вклад из заемных денег под 3%, то ты не инвестор, а идиот?

Нет, я совсем не демонизирую инвестирование. Просто я оставляю его тем, кто реально в этих вещах разбирается. Не отказываю, впрочем, и обывателю. Играть на биржах, гонять деньги со счета на счет, да даже вкладывать лишние деньги в метры хорошо, когда все жизненно важные вопросы решены: ипотеки выплачены, ремонты сделаны, дети выучены. Именно играть. В удовольствие.

О, я прекрасно знаю, как приятно щекочет самолюбие мысль, что ты буквально наколдовал себе пару копеек из воздуха. Я играла на ипподромах, в букмекерских конторах и казино. Я вообще человек довольно азартный, хотя и вместе с тем до ужаса приземленный (то есть из тех, кто всегда ставит на фаворитов с самым низким коэффициентом). Я очень хорошо знаю это чувство, когда тебе кажется, что ты улавливаешь какие-то скрытые токи, видишь закономерности, которых не видят другие, словом, мнишь себя черт знаем кем. Но я знаю и то, что это все иллюзия, опьяняющий самообман, просто дофаминовый кураж на пустом месте. Позволять себе такие радости понемногу можно, но переплачивать за них точно не стоит. И лучше понять это вовремя, а не когда бездарно профукал несколько зарплат и кучу времени.

Если же вернуться к собственно инвестициям, то следует еще помнить вот что: только 1% частных инвесторов получают в результате разных манипуляций прибыль, еще около 15% удается сохранить свободные деньги от жадных аппетитов инфляции. Остальные просто развлекаются.



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