Как перевести ребенка в другую школу: понятная и подробная инструкция

Чтобы избежать бюрократических проволочек при переводе ребенка из одной школы в другую, а также помочь ему быстрее адаптироваться в новом коллективе, родителям важно заранее учесть несколько нюансов. О них «Газете.Ru» рассказала заместитель директора московской школы №2065 Елена Запорожец.

Когда нужно переводить ребенка в другую школу

По закону родители имеют право перевести ребенка в другую школу в любое время. Но, по мнению Елены Запорожец, лучше всего дождаться окончания триместра, четверти или учебного года.

«Так ребенку будет легче адаптироваться в новом коллективе», — объяснила завуч.

Как подать заявление о переводе в другую школу

Порядок перевода одинаков для всех регионов. Заявление можно подать очно или через портал Госуслуг. Порядок перевода регламентирует приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177.

Если родитель выбирает первый вариант, то следует действовать по схеме:

- Выбрать новую образовательную организацию и поинтересоваться наличием свободных мест. При отсутствии свободных мест родители вправе обратиться в местный Депобр и запросить у него информацию о вакантных местах в муниципальных школах.

- Как только родители убедились, что ребенка готовы принять в новый коллектив, в старой школе надо написать заявление об отчислении обучающегося в связи с переводом. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество ребенка, дату рождения, класс, номер принимающей школы. Если семья переезжает в другой регион, достаточно указать его название.

- После получения заявления от родителей (законных представителей школьника) школа в трехдневный срок издаст распорядительный акт об отчислении обучающегося о порядке перевода в другую образовательную организацию.

В старой школе необходимо забрать личное дело ребенка, выписку из классного журнала с текущими отметками (справку об успеваемости) и результатами промежуточной аттестации. Новая школа не вправе требовать другие документы.

От родителя, который подает заявление о переводе в новую школу, попросят также документ, удостоверяющий его личность, и все бумаги из старой школы.

Елена Запорожец отметила, что «процедура перевода в начальной и средней школе не отличается. Ученикам, которые окончили девять классов, при переводе в новую образовательную организацию также необходимо предоставить аттестат об основном общем образовании».

Как перевести ребенка в другую школу через портал Госуслуг

Записать ребенка в школу можно не только лично, но и через интернет. Предварительно семья может познакомиться с образовательным учреждением на его официальном сайте.

«Обратите внимание, что у каждой школы есть сайт, где во вкладке «вакансии» обозначено, есть ли в нужной родителям параллели свободные места», — рассказала Запорожец. В случае, когда информации об образовательной организации из интернета было недостаточно, можно всегда позвонить в администрацию, а также записаться в приемные часы к директору или другому специалисту из управления школой, и задать интересующие вопросы.

Чтобы перевести ребенка из одной школу в другую без лишних бюрократических проволочек, следует подавать заявление в электронном виде. На портале Госуслуг нужно выбрать вкладку «Образование», далее открыть раздел «Запись в образовательное учреждение». Там будет два варианта: «запись в первый класс» и «запись во все классы». Следует выбрать второй. Сайт перенаправит на страницу, которая предложит получить услугу на mos.ru (если семья проживает в столице).

После система перенаправит на портал Госуслуг Москвы.

Во вкладке «Образование» нужно нажать кнопку «Получить услугу о переводе ребенка в образовательную организацию». Откроется шаблон заявления. Если вы часто пользуетесь порталом и ваши документы прикреплены к системе, то часть данных будет заполнена. Если нет — придется ввести данные вручную. В заявлении родители указывают школу, в которую хотели бы перевести ребенка.

Завуч отметила, что возможность выбрать конкретного учителя отсутствует.

«После того, как вы отправили заявление, в течение трех рабочих дней на электронную почту, которая указана в контактах, вас пригласят в школу для знакомства. На прием необходимо предоставить оригиналы документов, указанных в заявлении: свидетельство о рождении, регистрацию ребенка и паспорт родителя (законного представителя)», — объяснила Запорожец.

На встрече семья может дозадать администрации вопросы, и если все устраивает, начинается процесс оформления перевода ребенка из одной школы в другую. В электронном личном деле ученика появляется соответствующая отметка. Старая школа видит, что ребенок приглашен в новое образовательное учреждение и оно готово его принять.

«В своей образовательной организации вы пишете заявление об отчислении в связи с переводом в такую-то школу», — добавила завуч.

Можно ли перевести ребенка в другую школу не по прописке

«Такая возможность существует при наличии свободных мест в образовательной организации», — указала Запорожец, напомнив, что эту информацию стоит заранее уточнить у принимающей стороны.

Теоретически родители могут сначала отчислить ребенка из старой школы и лишь потом искать ей замену. «Но лучше всего, чтобы у ребенка не было простоя, позаботиться об этом заранее. Хотя учебные программы не имеют кардинальных отличий и новая школа поможет ученику сориентироваться в случае, если он что-то не знает, все же лучше не срывать ребенку образовательный процесс», — подытожила завуч.

Можно ли перейти в другую школу без согласия родителей

«Решение о переводе в другую школу несовершеннолетних детей принимают исключительно их родители/законные представители», — рассказала Елена Запорожец.

Если родители хотят активно включать ребенка в процесс выбора школы, то тогда они могут вместе сходить на собеседование к директору, задать вопросы.

«Как правило, в школах дети поступают на свободные места, происходит официально зачисление и потом их знакомят с классным руководителем, который вводит ребят в коллектив», — сообщила завуч, отметив, что школы на свое усмотрение могут дать возможность пообщаться с потенциальным классным руководителем еще до зачисления.

Запорожец рекомендовала родителям на первой встрече с учителем поделиться важными наблюдениями о ребенке, особенностями его развития (например, важным будет сказать, чего ученик стесняется, чем гордится и т.д.) и прогрессом в освоении образовательной программы.

Завуч отметила, что немаловажную роль в адаптации ребенка в новой школе играют родители. Именно они лучше всего знают своих детей и могут выбрать наиболее удачное время для смены образовательного учреждения, а также снизить уровень тревожности своего ученика перед знакомством с новым коллективом.