От стресса до эпилепсии: почему ребенок скрипит зубами во сне

Скрежет зубами у ребенка может возникнуть неожиданно как в течение дня, так и во сне. Специалисты объяснили «Газете.Ru» из-за чего это происходит, какие проблемы со здоровьем он может вызвать и как помочь дошкольнику избавиться от проявлений бруксизма.

Почему дети скрипят зубами во время сна?

Приступы бруксизма — это мышечно-челюстная активность, при которой сжимаются и скрипят зубы, а нижняя челюсть приходит в движение, объяснила стоматолог-ортодонт Александра Тарова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Есть мнение, что скрежет зубами во сне у детей связан с наличием глистов в организме, однако научных обоснований для этого нет», — подчеркнула ортодонт.

По ее словам, различают ночной и дневной бруксизм. При ночных проявлениях бруксизма мышцы лица, которые должны быть расслаблены все время сна, находятся в напряжении. Еще одной отличительной чертой ночного скрежета зубами является то, что у дошкольников с такими особенностями уровень катехоламинов (маркеров стресса — «Газета.Ru») в моче выше, чем у детей, которые скрипят зубами в течение дня.

«Дети с ночным бруксизмом более агрессивные, активные и более беспокойные, чем пациенты с дневным скрежетом зубов. Ночной бруксизм, существовавший в детстве, сохраняется у 86% взрослых», — подчеркнула ортодонт.

У ребят с дневным бруксизмом начинается зубной скрежет и сжимание челюстей во время умственного напряжения, например, во время рисования или других занятий. Эта проблема поддается более легкой коррекции, так как есть возможность во время бодрствования научить дошкольника самоконтролю.

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Тарова добавила, что есть расхождения в исследованиях, до какого возраста зубной скрежет считается нормой.

«В научном сообществе есть версия, что до 4-х лет бруксизм — это нормально, однако другие специалисты рекомендуют родителям не беспокоиться о скрежете зубами до 6 лет», — объяснила ортодонт.

Детский невролог «Медицинского центра МедЛаб» Анжелика Есикова перечислила «Газете.Ru» причины бруксизма у детей. По ее словам, такое явление может возникать на фоне тревожности, страхов, переживаний и стрессов.

«Адаптация к детскому саду и школе, большие физические и умственные нагрузки приводят к тому, что ребенку трудно расслабиться. Напряженный день переходит в тревожную ночь», — замечает невролог.

У ребенка может возникнуть нарушение сна, он будет вздрагивать во сне, разговаривать и даже ходить, что в свою очередь станет причиной нарушения режима дня. Как предупредила невролог, у ребенка могут быть сопутствующие неврологические заболевания, из-за которых мышцы лица и шеи будут спазмироваться еще сильнее.

Как заметила невролог, некоторые родители, несмотря на серьезные причины проявления бруксизма считают, что это всего лишь вредные привычки, как ковыряние в носу или кусание губ.

«Считать скрип зубами во сне вредной привычкой было бы неправильно, я считаю, что проблема гораздо глубже», — отметила Есикова.

Родителям недостаточно просто обратить внимание на то, что ребенок скрипит зубами. Проблему необходимо решить, чтобы избежать последствий для его здоровья. Специалисты подчеркнули, что успех коррекции бруксизма будет зависеть от факторов, влияющих на то, почему ребенок скрипит зубами.

Что делать если ребенок скрежещет зубами во сне?

Для диагностики причин, из-за которых могут наблюдаться приступы бруксизма, ребенку необходимо пройти осмотр невролога и ортодонта-стоматолога.

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Невролог предупредила, что бруксизм вместе с другими движениями в лицевой мускулатуре, а также напряжением и подергиваниями в туловище и конечностях, могут быть проявлениями эпилепсии.

При подозрении на это состояние, ребенку следует пройти ЭЭГ и полисомнографию, в ходе которой врачи изучат состояние спящего малыша с помощью специального оборудования. При выявлении эпилепсии ребенку назначат медикаментозное лечение.

Ортодонт добавила, что есть и другие причины бруксизма у детей. Среди них выделяют нарушение прикуса и роста зубов, а также черепные и лицевые травмы. Неприятные ощущения и боль из-за патологии приводит к напряжению мускулатуры лица и жевательных мышц.

Если ребенок скрипит зубами во сне, это может привести к травмированию зубного ряда.

«Последствиями бруксизма могут быть: повышенная чувствительность зубов, сколы, трещины на зубах, чрезмерное стирание зубов», — перечислила стоматолог-ортодонт Тарова.

Как избавиться от скрипа зубами во время сна?

Ортодонт добавила, что если ребенок скрипит зубами во сне из-за нарушения прикуса или неправильного роста зубного ряда, лучше предложить родителям установить дошкольнику специальные капы. Они помогут организму спящего малыша уменьшить приступы бруксизма.

«Специальные капы надеваются на обе челюсти. Если есть еще какие-то ортодонтические проблемы, врачи подберут ребенку индивидуальный аппарат», — объяснила Тарова.

По ее словам, специальные капы будут способствовать расслаблению мышц и не дадут зубам стираться. Также родителям следует помнить о важности правильного режима дня, а перед сном давать ребенку погрызть яблоко или морковь, чтобы «утомить» мышцы лица.

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«Если дала сбой нервная система и к бруксизму привели стрессовые ситуации, следует уменьшить время просмотра телевизора или игр в гаджеты, сделать дошкольнику расслабляющие ванны, а перед сном проветрить детскую»,— посоветовала Есикова.

Невролог добавила, что дошкольнику помогут занятия с психологом и подбор медикаментов по рекомендации лечащего врача. Не стоит прибегать к самолечению, чтобы не навредить и не участить скрежет зубами во сне.