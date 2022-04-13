В женский или мужской: в какой туалет папе лучше сводить маленькую дочь

Туалеты для детей есть не во всех общественных местах, поэтому мальчики ходят в мужской, девочки – в женский. Однако многие дети в возрасте до четырех лет не способны самостоятельно справиться с личной гигиеной, поэтому мамы в дамской комнате помогают не только дочерям, но и сыновьям. А куда отцу вести маленькую дочь – в женский или мужской туалет? На этот вопрос «Газете.Ru» ответила семейный психолог Ольга Романив.

Женский туалет

До тех пор, пока девочка не может дотянуться до ручки двери и воспользоваться взрослым унитазом, в женский туалет ее водит мама. Когда с маленькой дочерью находится только отец, ему придется решать этот вопрос без помощи близких женщин.

Перспектива оказаться в женском туалете (даже ради заботы о своей маленькой дочери) смущает многих мужчин. Им кажется, что посетительницы дамской комнаты тоже не будут в восторге от присутствия в туалете мужчины. Поэтому многие папы пытаются найти женщину, которая поможет ребенку в уборной.

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В разговоре с «Газетой.Ru» семейный психолог Ольга Романив назвала минусы такого решения:

«Идея сама по себе не очень хорошая, так как многие дети настороженно относятся к посторонним. А поход в туалет в общественном месте – это и для взрослого порой стрессовая ситуация».

Однако это не значит, что отец не может сопроводить маленькую дочь в дамскую комнату. Как правило, в женских туалетах чище, чем в мужских, поэтому в некоторых ситуациях предпочтительнее отвести девочку именно туда. Но при условии, что отец не будет испытывать стресс в дамской комнате, в противном случае лучше все же отказаться от такого варианта, чтобы ребенок не решил, что ходить в общественный туалет – это нечто постыдное.

Психолог Ольга Романив считает, что присутствие заботливого отца в дамской уборной не должно вызывать протест у женщин:

«Я вообще не думаю, что мужчина в общественном женском туалете может нарушать чье-то личное пространство, так же, как и маленькая девочка в мужском. В конце концов, и там, и там есть кабинки для уединения».

По мнению эксперта, тем, кто не стесняется, можно спокойно зайти в женский туалет: у большинства представительниц прекрасного пола это отторжения и негодования не вызовет. Адекватные люди обоих полов, особенно те, у которых есть дети, все понимают. Можно ничего не объяснять, а просто поздороваться и пройти в свободную кабинку.

Мужской туалет

Вопрос выбора уборной – это проблема взрослого человека, ведь маленький ребенок об этом даже не задумывается. Папа девочки вполне может отвести дочь в мужской туалет, и в этом есть свои преимущества. Например, здесь гораздо реже стоит очередь (по этой причине некоторые женщины часто заглядывают в мужскую уборную) и по сравнению с женским всегда свободнее.

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Что делать, если папа боится, что в мужском туалете могут быть картины не для детских глаз. Ольга Романив уверяет, что и это не проблема:

«Если пугает мысль, что девочка может что-то увидеть, прикройте ей глаза или предложите сделать это самой под видом веселой игры».

В мужском туалете можно никому ничего не объяснять, а просто отвести ребенка в отдельную кабинку.

Также во многих общественных местах есть туалеты для инвалидов, и при необходимости ими можно пользоваться.

Большинство девочек старше четырех лет вполне могут сходить в женский туалет без помощи взрослых. В таком случае отцу надо подождать ее у двери и подержать ее вещи, особенно если это верхняя одежда.