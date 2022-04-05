«Наши дети будут лучше, чем мы»: почему мамы-достигаторы убивают в ребенке личность

«Вот я в твоем возрасте…» — типичная фраза амбициозной мамы. А надо вовремя остановиться, промолчать и перестать требовать от ребенка слишком многого. Постоянные претензии и высокие планки несут в себе разрушительную силу.

Почему некоторые взрослые живут от одной цели к другой, не умеют отдыхать и хотят во всем быть первыми? А самое печальное — требуют такой же стратегии поведения от своего ребенка? Об опасности достигаторства «Газете.Ru» рассказала Евгения Август, психолог, жена, мама двоих детей.

Три причины достигаторства

Травма поколений

Невроз достигаторства — распространенная проблема поколения конца 80-90-х годов. Тогда родители растили детей в состоянии стресса, без уверенности в завтрашнем дне: много работали, чтобы прокормить семью, закопав поглубже истинные мечты и желания. Воспитание ребенка сводилось к минимуму: накормить и одеть. На остальные потребности не было ни времени, ни сил.

«Надо много трудиться!» — одно из главных напутствий взрослых.

Если копнуть поглубже: тому же родителей учили и их родители, а тех в свою очередь их мамы и папы. Поколенческая травма связана со сложной историей страны: революции, Первая мировая война, Гражданская война, Великая Отечественная война... Люди нескольких поколений не жили, а боролись за выживание. В форме таких посланий-установок, как: «делать больше», «останавливаться нельзя», «не ныть» — закодирован страх предков.

Чрезмерная критика родителей

Часто случается и такое: за успешной, выдающейся женщиной стоит вечно раздраженный, критикующий родитель. Будучи взрослой она до сих пор доказывает маме или папе, что она достойна их любви и похвалы, потому что много работает, старается. Она, как и в детстве, пытается дотянуться до планки, чтобы добиться одобрения тех, кто ей дорог. Отсюда — самокритика, недовольство собой и… следующий пункт.

Стремление реализоваться за счет ребенка

Для мамы-достигатора дети могут стать одним из «проектов», который обязательно должен быть успешным. Для нее важнее достижения, чем душевное состояние ребенка. Она с легкостью присваивает их себе, хвастается перед родителями, друзьями, знакомыми: «Вот какого сына/дочь воспитала!».

close 100% Freepik.com

Подводные камни достигаторства

Мама-достигатор убеждена, что желает ребенку только добра и действует в его интересах: «Ты мне еще потом спасибо скажешь», но на самом деле это не так. Давайте посмотрим, что происходит с маленьким человеком, в руках которого оказывается эстафетная палочка достигаторства.

Он сопротивляется до последнего, но постепенно отказывается от истинных потребностей, желаний, интересов, а потом — и от собственного «Я». Для него перестает существовать «хочу», остается лишь «надо» и «должен». Обычно мама описывает это так: «Конечно, через слезы и скандалы, но зато медаль — наша…».

Ребенок воспринимает себя хорошим и нужным только с высоты достижений. Если успехов нет — он считает себя плохим и никчемным. Фокус внимания смещается с внутренних ощущений и чувств на внешнее, результат.

У него вырабатывается рефлекс: «надо еще больше делать, только тогда меня будут любить».

Чаще всего путь к цели приносит мучения, а достижения дают кратковременное удовольствие или не приносят его вообще. Достигаторы не выносят передышек, они не чувствуют, когда пора остановиться и расслабиться. Любой отдых кажется деструктивным и бессмысленным, а усталость становится хронической.

Ребенок лишается счастливого детства. Он не знает детских забав, у него нет друзей и права сказать «нет». Он теряет настоящее, думая только о будущем, удовлетворяет желания мамы, но не свои. И так всю жизнь.

Правда, грустно?

close 100% Freepik.com

Если вы вдруг обнаружили, что вы (и ваш ребенок) находитесь в ловушке достигаторства, никогда не поздно все исправить. Но для этого придется проделать большую работу.

Во-первых, признать горький факт, что многое в жизни вы делали из-под палки. Пора разрешить себе наконец-то прислушаться к желаниям, начать жить по потребностям, вывести вперед отдых и наслаждение. Разделить в голове взаимосвязь «бездействие=смерть», созданную травмированными поколениями.

Во-вторых, пересмотреть подход к материнству. История знает множество примеров, когда женщина тратила огромные усилия и всю себя на развитие ребенка и демонстрацию его гениальности миру, а он ломался от такого натиска: начинал пить, принимать наркотики или вести аморальный образ жизни. В итоге виноватой оставалась мать.

Мама должна защищать интересы своего ребенка. Постарайтесь абстрагироваться от «так должно быть» и «так надо», пусть все идет из внутреннего, душевного посыла.

close 100% Freepik.com

В-третьих, позвольте ребенку оставаться ребенком и не загоняйте его в свои взрослые амбиции. Ребенок не должен быть нобелевским лауреатом или олимпийским чемпионом только потому, что так захотели вы. Такие требования становятся бременем, ломают психику, приводят к депрессиям.

В-четвертых, примите уникальность ребенка и никогда не сравнивайте его с другими: «Машенька — отличница, а у тебя тройки, позорница. Будешь подъезды мыть, как тетя Люба». Такие примеры не вызывают у детей ничего, кроме досады, раздражения и апатии. Они замыкаются в себе и перестают доверять родителям. Сравнивать ребенка можно только с ним самим, делать акцент на его успехах: «На прошлой тренировке ты не мог отнять мяч у соперника, а сегодня смог».

Чтобы ребенок достигал видимых результатов, отталкивайтесь от того, что ему нравится, что у него хорошо получается. Каждый человек рождается со своими талантами и способностями. Надо усиливать эти направления, а «не прокачивать слабые места».

В-пятых, прислушивайтесь к желаниям и мнению ребенка. Не затыкайте рот аргументами вроде: «Я взрослый, значит, я — прав!», «Я делала, и ты будешь». Это называется «купированием диалога». Вы не оставляете шанса продолжить разговор и рассказать о возможных проблемах. Например, под нежеланием учиться может скрываться конфликт с учителем. Но вы этого просто не узнаете.

Ослабьте хватку, не ждите от маленького человека совершенства во всем. Задумайтесь: разве вы сами идеальны? А если да, то счастливы ли?.. Будьте добрее!