Как быть, если у ребенка не снижается температура

Повышенная температура тела ребенка вызывает у родителей тревогу. Если же стандартная порция жаропонижающего не приводит к желаемому эффекту, тревога часто переходит в панику. В ход идут обтирания, дополнительный прием жаропонижающих и холодные ванны. Вреда от таких действий зачастую гораздо больше, чем пользы.

О том, как, в каких случаях и до каких показателей стоит сбивать температуру, «Газете.ru» рассказала Валерия Шаповалова, врач-педиатр «СМ-Клиника.Дети».

Важно понимать, что повышенная температура — это не болезнь, а симптом. А значит, необходимо понимать, чем он вызван. Причины могут быть очевидные: например, прорезывание зубов у маленьких детей, ангина или ОРВИ со всеми сопутствующими симптомами.

Если же температура поднялась внезапно и непонятно почему, необходимо выяснить, что на это повлияло, и незамедлительно обратиться к врачу для осмотра и консультации.

Какая температура не требует снижения

Ошибочно полагать, что любой показатель выше 36,6°С требует незамедлительной реакции. Например, при ОРВИ температура может подниматься достаточно высоко, но до достижения отметки на градуснике 38,5°С можно обойтись без жаропонижающих препаратов: достаточно прохладного воздуха в помещении и обильного питья.

Но если в анамнезе ребенка были судороги или респираторно-аффективный синдром (кратковременная остановка дыхания), необходимо воспользоваться жаропонижающим препаратом в корректной дозировке, предварительно проконсультировавшись с педиатром.

Как быть, если температура не падает

Если несмотря на прием жаропонижающего температура не падает, необходимо раздеть ребенка и приложить к его лбу влажное прохладное полотенце.

Очень важно помнить о важности обильного питья, так как при повышении температуры тела организмом потребляется больше жидкости, и если не позаботиться о своевременном восполнении, можно допустить обезвоживание — крайне опасное состояние, которое может привести к серьезным нарушениям в работе организма.

Помните, что необходимости снизить температуру до 36,6°С нет — важно, чтобы общее состояние ребенка улучшилось. Для этого зачастую будет достаточно, если она упадет хотя бы на градус или полтора.

Что нельзя делать, чтобы снизить температуру

Если предпринимаемые меры не приносят каких-либо положительных результатов и ребенку не становится лучше, то важно не медлить и вызывать скорую медицинскую помощь. К сожалению, все остальные «народные» методы не принесут эффекта и могут навредить. К ним относятся:

• Дополнительный прием жаропонижающего

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Давать препараты чаще, чем указано в инструкции, категорически нельзя — как полную дозу, так и половину. Каждый лекарственный препарат имеет побочные эффекты, и при превышении режима дозирования риск неблагоприятных последствий для организма ребенка возрастает.

• Купание в прохладной ванне

Купание и даже просто полное обтирание не приносит пользы при лихорадке. Оно может временно снизить температуру кожи, но внутри тела температура по-прежнему будет высокая. Кроме того, холодная вода может вызвать спазм периферических сосудов.

Единственный допустимый вариант — обтирание мокрым полотенцем только лба, щек и ладоней.

• Применение аспирина и анальгина

Медикаментозные методы снижения температуры, которые можно применять после консультации с врачом — ректальные свечи, сиропы на основе ибупрофена или парацетамола, а также комбинированные жаропонижающие средства.

Применение в качестве жаропонижающих анальгина и аспирина нужно оставить в прошлом, у этих препаратов есть множество серьезных побочных эффектов. В случае, если высокая температура не спадает, при этом у ребенка появляются судороги или возникает спутанность сознания, возможно назначение других препаратов, но назначить лекарство и дозировку может только специалист.