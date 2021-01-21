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Первый после Ту-144: печальная история «Конкорда»

Ровно 45 лет назад совершил свой первый коммерческий рейс сверхзвуковой лайнер Сoncorde совместного британо-французского производства. Предыдущие пять лет «Конкорд» находился на испытаниях после первого испытательного полета. По семь самолетов были в парках компаний British Airways и Air France — они летали из Лондона и Парижа в Нью-Йорк, Барбадос, Бахрейн, Даллас, Майами, Сингапур, Торонто, Вашингтон, Каракас, Мехико, Рио-де-Жанейро.

Лайнер стал одним из двух сверхзвуковых воздушных судов (вместе с советским Ту-144), работавших на регулярных коммерческих рейсах.

На «Конкордах» перемещались королева Елизавета II и премьер-министры Великобритании, а также президенты Франции Валери Жискар д'Эстен и Франсуа Миттеран, известные актеры и музыканты.

Коммерческая эксплуатация Сoncorde закончилась в 2003 году. Последний полет европейского лайнера состоялся 26 ноября 2003 года.

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Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France в небе, 1978 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France в небе, 1978 год
Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу в десятую годовщину начала эксплуатации, 1986 год Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу в десятую годовщину начала эксплуатации, 1986 год
Первый полет прототипа № 001 самолета &laquo;Конкорд&raquo; в Фэрфорде, графство Глостершир, 1969 год Первый полет прототипа № 001 самолета &laquo;Конкорд&raquo; в Фэрфорде, графство Глостершир, 1969 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; в небе, 1972 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; в небе, 1972 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; в лондонском аэропорту Хитроу, 1968 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; в лондонском аэропорту Хитроу, 1968 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 во время взлета из парижского аэропорта Шарль-де-Голль незадолго до крушения, 25 июля 2000 года Самолет &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 во время взлета из парижского аэропорта Шарль-де-Голль незадолго до крушения, 25 июля 2000 года
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; над Темзой, 1978 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; над Темзой, 1978 год
Бортпроводница в пассажирском салоне самолета &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways перед взлетом из лондонского аэропорта Хитроу, 2001 год Бортпроводница в пассажирском салоне самолета &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways перед взлетом из лондонского аэропорта Хитроу, 2001 год
Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; на фабрике British Aircraft Corporation около Бристоля, 1970-е годы Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; на фабрике British Aircraft Corporation около Бристоля, 1970-е годы
Французский летчик-испытатель в кабине самолета &laquo;Конкорд&raquo; в аэропорту Тулуза-Бланьяк, 1966 год Французский летчик-испытатель в кабине самолета &laquo;Конкорд&raquo; в аэропорту Тулуза-Бланьяк, 1966 год
Сельская жизнь на фоне взлета самолета &laquo;Конкорд&raquo;, 1972 год Сельская жизнь на фоне взлета самолета &laquo;Конкорд&raquo;, 1972 год
Предcедатель правления Chrysler Ли Якокка около автомобиля Chrysler Concorde на фоне самолета &laquo;Конкорд&raquo; в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, 1992 год Предcедатель правления Chrysler Ли Якокка около автомобиля Chrysler Concorde на фоне самолета &laquo;Конкорд&raquo; в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, 1992 год
Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпаний British Airways и Air France на ВПП Международного аэропорта имени Джона Кеннеди после первых коммерческих перелетов из Лондона и Париже в Нью-Йорк, 1977 год Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпаний British Airways и Air France на ВПП Международного аэропорта имени Джона Кеннеди после первых коммерческих перелетов из Лондона и Париже в Нью-Йорк, 1977 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; после посадки в Рокфорде, штат Иллинойс, 1985 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; после посадки в Рокфорде, штат Иллинойс, 1985 год
Журналисты со всего мира около самолета &laquo;Конкорд&raquo; в аэропорту Грейпвайна, штат Техас, после его первой посадки на территории США, 1973 год Журналисты со всего мира около самолета &laquo;Конкорд&raquo; в аэропорту Грейпвайна, штат Техас, после его первой посадки на территории США, 1973 год
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на трапе самолета &laquo;Конкорд&raquo; во время визита на Барбадос, 1977 год Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на трапе самолета &laquo;Конкорд&raquo; во время визита на Барбадос, 1977 год
Последний полет &laquo;Конкорда&raquo; из лондонского аэропорта Хитроу в город Филтон в Южном Глостершире, 26 ноября 2003 года Последний полет &laquo;Конкорда&raquo; из лондонского аэропорта Хитроу в город Филтон в Южном Глостершире, 26 ноября 2003 года
Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; и &laquo;Боинг-747&raquo; авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу, 1997 год Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; и &laquo;Боинг-747&raquo; авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу, 1997 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France во французском аэропорту Ватри, 2001 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France во французском аэропорту Ватри, 2001 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways на авиабазе Эндрюс около Вашингтона, 2001 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways на авиабазе Эндрюс около Вашингтона, 2001 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France в небе Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France в небе
На месте крушения &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года На месте крушения &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года
На месте крушения &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года На месте крушения &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; во время посадки в Ле-Бурже во время авиашоу в Париже, 2003 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; во время посадки в Ле-Бурже во время авиашоу в Париже, 2003 год
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Самолет «Конкорд» авиакомпании Air France в небе, 1978 год
Самолеты «Конкорд» авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу в десятую годовщину начала эксплуатации, 1986 год
Первый полет прототипа № 001 самолета «Конкорд» в Фэрфорде, графство Глостершир, 1969 год
Самолет «Конкорд» в небе, 1972 год
Самолет «Конкорд» в лондонском аэропорту Хитроу, 1968 год
Самолет «Конкорд» Air France рейса 4590 во время взлета из парижского аэропорта Шарль-де-Голль незадолго до крушения, 25 июля 2000 года
Самолет «Конкорд» над Темзой, 1978 год
Бортпроводница в пассажирском салоне самолета «Конкорд» авиакомпании British Airways перед взлетом из лондонского аэропорта Хитроу, 2001 год
Самолеты «Конкорд» на фабрике British Aircraft Corporation около Бристоля, 1970-е годы
Французский летчик-испытатель в кабине самолета «Конкорд» в аэропорту Тулуза-Бланьяк, 1966 год
Сельская жизнь на фоне взлета самолета «Конкорд», 1972 год
Предcедатель правления Chrysler Ли Якокка около автомобиля Chrysler Concorde на фоне самолета «Конкорд» в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, 1992 год
Самолеты «Конкорд» авиакомпаний British Airways и Air France на ВПП Международного аэропорта имени Джона Кеннеди после первых коммерческих перелетов из Лондона и Париже в Нью-Йорк, 1977 год
Самолет «Конкорд» после посадки в Рокфорде, штат Иллинойс, 1985 год
Журналисты со всего мира около самолета «Конкорд» в аэропорту Грейпвайна, штат Техас, после его первой посадки на территории США, 1973 год
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на трапе самолета «Конкорд» во время визита на Барбадос, 1977 год
Последний полет «Конкорда» из лондонского аэропорта Хитроу в город Филтон в Южном Глостершире, 26 ноября 2003 года
Самолеты «Конкорд» и «Боинг-747» авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу, 1997 год
Самолет «Конкорд» авиакомпании Air France во французском аэропорту Ватри, 2001 год
Самолет «Конкорд» авиакомпании British Airways на авиабазе Эндрюс около Вашингтона, 2001 год
Самолет «Конкорд» авиакомпании Air France в небе
На месте крушения «Конкорд» Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года
На месте крушения «Конкорд» Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года
Самолет «Конкорд» во время посадки в Ле-Бурже во время авиашоу в Париже, 2003 год
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