Перерасчет пенсии: как под видом сотрудников ПФР мошенники обманывают людей

Перерасчет пенсий, восстановление стажа, консультации – чего только не предлагают мошенники, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Злоумышленники знают, что именно работникам ПФР доверяют, что на удочку попадаются самые доверчивые – пенсионеры, что данные людей – это самый ценный ресурс.

ПФР постоянно предупреждает о новых мошеннических схемах. Например, по телефону человеку сообщают, что ему якобы не доплатили за трудовой стаж, но выплату можно получить – только сообщите реквизиты карты и код из СМС. Кем бы ни представлялись неизвестные – сотрудниками ПФР, ЦБ или банка, – выдавать данные нельзя!

Еще одна уловка – «перерасчет пенсии». Его предлагают пенсионерам, а если человек доверчив, то за «услуги» по перерасчету мошенники берут до нескольких десятков тысяч рублей.

Не ленятся мошенники и сделать поквартирный обход – чтобы застать человека врасплох, расспросить его и между делом узнать СНИЛС, чтобы провернуть с этими данными финансовые махинации. Помните – сотрудники ПФР на дом не ходят.

Еще один способ стар, как сам интернет. Это рассылка спама – теперь не только через почту, но и через СМС и мессенджеры, — а именно ссылок на фальшивые сайты ПФР. А уж там предлагается то получить выигрыш, то заполнить форму со своими данными, то заплатить за некую услугу или «базу данных». Все это ради данных банковской карты. Псевдосайты обычно копируют меню, разделы и символику ПФР так, что быстро и не разобраться, а также запускают чат с «пенсионным юристом», а после получения от человека его данных ему поступает приглашение на «консультацию» — в итоге, платную.

Во-первых, сайт у ПФР только один – www.pfrf.ru, во-вторых, поддержка на нем только в отдельном разделе, в третьих, рекламы там нет.

Кроме того, ранее стало известно о группе злоумышленников, которая рекламировала в интернете «возврат накоплений» — их якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ), писали «Известия». За свои услуги преступники просили деньги. Новый способ мошенничества вскрылся недавно в Белгородской области. Мошенники отправляют своим жертвам письма, предлагая «унаследовать пенсионные накопления умерших», пишет «Комсомольская правда». Естественно, за деньги.

ПФР напоминает: его госуслуги бесплатны, сотрудники готовы проконсультировать любого человека либо в отделении, либо по почте, либо по телефонам, указанным на сайтах органов ПФР.