Как инвалидам в России помогает федеральный реестр

Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) содержит данные о 12,3 млн инвалидов в России. В нем указана информация об установлении инвалидности, о мероприятиях по реабилитации и абилитации, о пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах. С начала этого года пенсию (ежемесячную денежную выплату) можно назначить на основании сведений из реестра. Мало того, данные из реестра приоритетны перед другими документами (выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, на бумаге). Фактически, бумажные справки не нужны – за назначением выплаты можно обратиться дистанционно.

Эта информационная система позволяет более эффективно работать, упрощая для органов власти процедуру предоставления услуг и выплат. Благодаря ей, можно избежать многократного и разнонаправленного документооборота между различными ведомствами.

До появления единой информационной системы, сведения об инвалидах, в частности по трудоустройству, образованию, лекарственному обеспечению и другим показателям, находилась в ведении различных ведомств и была недоступна в оперативном режиме. Было сложнее проанализировать социально-экономическое положение инвалидов в России, а также оценить эффективность реабилитации.

Реестр же позволяет инвалидам получить подробную информацию о том, какие права и возможности у них есть, быстро и дистанционно. Информационная система предусматривает для каждого инвалида доступ к личному кабинету, в котором есть вся информация о виде и сроке инвалидности, о денежных выплатах и пенсии, мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации. В нем содержится также информация о правах на получение высокотехнологичной медицинской помощи или санаторно-курортного лечения. Войти в личный кабинет можно, используя СНИИЛС.

Органы власти также могут получать интересующие их аналитические и статистические данные благодаря аналитической подсистеме реестра. К ФРИ уже подключены все федеральные ведомства. Это Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС), Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и другие. Информационный обмен проводится через систему межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени – это защищенный доступ к персонифицированным данным об инвалидах.

Таким образом, Федеральный реестр инвалидов повышает качество государственного управления, а также качество госуслуг. К тому же система отвечает за персональное информирование граждан о предоставленных им мерах социальной поддержки.

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. В стране действует Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Государство ставит цель реабилитации людей с ограниченными возможностями и их полноценной интеграции в общество. Инвалиды получают как федеральные социальные льготы, так и льготы на уровне субъектов.