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Бизнес

Востоковед высказался об исламском банкинге в России

Востоковед Мендкович: исламский банкинг поможет привлечь инвестиции в РФ
Shutterstock

Политолог-международник, востоковед Никита Мендкович в интервью «Ридусу» прокомментировал планы Центробанка сделать исламский банкинг в России постоянным. По мнению эксперта, признание такой финансовой модели поможет привлечь в экономику РФ инвестиции из мусульманских стран.

«Расчет на инвестиции с Ближнего Востока вполне реален на фоне ослабления позиций Соединенных Штатов и американских сберегательных институтов в регионе, роста интереса ближневосточных элит к нашей стране. В рамках чисто экономического решения вариант исламского банкинга вполне возможен», — сказал Мендкович.

Что касается опасений по поводу использования исламских финансовых институтов для финансирования российских религиозных экстремистов — они беспочвенны, поскольку для этих целей злоумышленники могут использовать схемы с участием обычных банков и неформальных систем переводов, добавил аналитик.

Как сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, власти рассматривают возможность перевести исламский банкинг из экспериментального режима в постоянный.

Исламский, или партнерский, банкинг предполагает ведение финансовой деятельности в соответствии с нормами шариата. В частности, он исключает процентные сделки, операции с высокой неопределенностью, а также финансирование ряда отраслей, включая игорный бизнес, производство свинины, алкогольной и табачной продукции, оружия и боеприпасов. К распространенным инструментам относятся рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

Ранее в Сбере заявили о росте спроса на продукты партнерского финансирования.

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