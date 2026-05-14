В Сбере заявили о росте спроса на продукты партнерского финансирования

В России за последние годы наблюдается серьезный интерес к партнерскому финансированию, заявил старший вице-президент, начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Олег Ганеев в рамках Российского исламского экономического форума.

«Исламская экономика сегодня — это не только финансы. Это экосистема, в центре которой — человек, доверие и социальная ответственность бизнеса», — сказал он.

Ганеев добавил, что Сбер видит наибольший спрос на пассивные продукты.

«Портфель пассивов составляет 5,6 млрд рублей, а общее количество контрактов превышает 180 тысяч. При этом доля новых клиентов составляет 49% — это почти 86 тыс. человек. Татарстан по этому продукту у нас лидер по продажам», — сказал он.

Ганеев отметил, что специально к форуму Сбер выпустил сукук ЦФА на своей площадке.

«Первые сделки уже оформляются, и еще несколько в работе — это клиенты из Башкортостана, Татарстана, Дагестана», — сказал он.

Также Ганеев назвал стандартизацию и гармонизацию подходов одними из ключевых факторов, ограничивающих масштабирование партнерского финансирования.

«Пока партнерское финансирование в этом механизме не учитывается, это снижает конкурентоспособность этих инструментов и приводит к диспаритету. Если аналогичная сделка в классическом банкинге получает субсидию, а сделка по партнерскому финансированию — нет, то для клиента продукт может оказаться дороже», — заключил он.