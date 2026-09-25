Власти Германии намерены ввести топливную скидку

Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил введение так называемой топливной скидки, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан с учетом роста стоимости горючего. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам заседания депутаты утвердили законопроект, который предусматривает снижение на 14 евроцентов энергетического налога на горючее на период с октября до конца декабря 2026 года. Таким образом, с учетом налога на добавленную стоимость ослабление налогового бремени составит 17 центов за литр топлива.

Если Бундесрат (орган представителей федеральных земель ФРГ) утвердит этот закон, то данная мера вступит в силу 1 октября.

В середине сентября в Германии цены на дизельное топливо достигли нового рекорда в €2,453 (около 237 рублей) за литр. В среднем бензин в ФРГ стал стоить €2,314 (224 рубля) за литр.

По информации местных СМИ, зафиксированный в апреле предел цен на дизельное топливо в Германии теперь оказался превышен на 0,6 цента, что в свою очередь усилило давление на правительство Германии с требованием разработать «план по облегчению бремени для автомобилистов».

Ранее в парламенте Германии раскритиковали меры по сдерживанию цен на топливо.