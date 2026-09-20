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Политика

В парламенте Германии раскритиковали меры по сдерживанию цен на топливо

Депутат Котре: правительство ФРГ поздно отреагировало на рост цен на топливо
Markus Schreiber/AP

Правительство Германии, на этой неделе согласовавшее меры сдерживания цен на топливо, слишком поздно и недостаточно отреагировало на увеличение стоимости энергоресурсов. Об этом журналистам ТАСС заявил депутат парламента ФРГ, представляющий партию «Альтернатива для Германии», Штеффен Котре.

Он отметил, что цены на топливо в Германии стали слишком высокими еще несколько месяцев назад.

«Но правительство реагирует слишком поздно и недостаточно», — сказал законодатель.

По мнению Котре, властям следует снизить налоги, из которых складывается стоимость энергоресурсов. В государственный бюджет до сих пор поступает слишком много денег за счет налогов с продажи топлива, пояснил парламентарий. При этом добиться «разгрузки» удастся, только если цена на горючее снизится до уровня, наблюдаемого в соседних странах.

«К тому же Германия ограничила себе возможности энергоснабжения санкционной политикой. Вместо того, чтобы получать выгодную по цене нефть по [трубопроводу] «Дружба», [немецкие власти] отрезали себя от этого выгодного источника», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что добиться долгосрочного снижения цен на топливо можно путем максимальной диверсификации энергоснабжения. Кроме того, Берлину стоило бы принимать решения, нацеленные на установление энергетического суверенитета, резюмировал Котре.

18 сентября руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предупредил, что полный отказ от импорта газа из РФ станет ударом для экономики Германии. Как сказал специалист, промышленность пострадает даже больше, чем обычные потребители.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо в стране.

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