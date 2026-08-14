Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

Жителям востока Франции не хватает бензина из-за обмелевшего Рейна

Figaro: обмеление Рейна привело к перебоям в доставке бензина на восток Франции
Axel Hindemith/Wikimedia Commons

На востоке Франции возникли перебои с поставками бензина на фоне рекордного обмеления Рейна из-за аномальной жары и засухи. Об этом пишет газета Le Figaro.

Уровень воды в Рейне, который является одной из главных транспортных артерий страны, упал до исторического минимума, что серьезно затруднило речное судоходство. По данным издания, несколько груженых барж не смогли пройти по реке, что привело к дефициту топлива на АЗС в восточных департаментах.

Ситуация усугубляется тем, что жара и засуха охватили почти всю страну. Метеорологическая служба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 75 департаментах, а в отдельных регионах столбики термометров поднялись выше +38°C.

Последствия засухи также сказываются на сельском хозяйстве: урожай зерновых и овощей созревает раньше срока, а некоторые культуры уже пострадали от нехватки влаги. Эксперты предупреждают, что ситуация может привести к росту цен на продукты питания и топливо в ближайшие недели. Власти призывают жителей экономить воду и соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее самая длинная река Франции обмелела до критического уровня.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 августа. Судьба переговоров по Украине, обыски на «Горбушке» и наказание за песню
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!