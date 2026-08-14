Жителям востока Франции не хватает бензина из-за обмелевшего Рейна

На востоке Франции возникли перебои с поставками бензина на фоне рекордного обмеления Рейна из-за аномальной жары и засухи. Об этом пишет газета Le Figaro.

Уровень воды в Рейне, который является одной из главных транспортных артерий страны, упал до исторического минимума, что серьезно затруднило речное судоходство. По данным издания, несколько груженых барж не смогли пройти по реке, что привело к дефициту топлива на АЗС в восточных департаментах.

Ситуация усугубляется тем, что жара и засуха охватили почти всю страну. Метеорологическая служба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 75 департаментах, а в отдельных регионах столбики термометров поднялись выше +38°C.

Последствия засухи также сказываются на сельском хозяйстве: урожай зерновых и овощей созревает раньше срока, а некоторые культуры уже пострадали от нехватки влаги. Эксперты предупреждают, что ситуация может привести к росту цен на продукты питания и топливо в ближайшие недели. Власти призывают жителей экономить воду и соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее самая длинная река Франции обмелела до критического уровня.