Названа причина блэкаута в Казахстане

Сбой в энергосистеме Центральной Азии привел к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких регионах Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

«14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Результатом этого, как уточнили в казахстанском министерстве, стало автоматическое срабатывание противоаварийной системы, что привело к отключению от электроэнергии жителей в некоторых регионах республики.

В Минэнерго уточнили, что в настоящее время национальный оператор АО «KEGOC» проводит необходимые восстановительные работы – в ряде регионов Казахстана электроснабжение уже восстановили.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Министерства энергетики.

По данным KEGOC, в 14:37 по местному времени в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) Казахстана возникло технологическое нарушение, сопровождавшееся отключением линий электропередач 500 кВ Агадыр-Улкен Л-5300 и Л-5320, а также Актогай-Талдыкорган Л-5400. Из-за этого без света в частности остались жители Бостандыкского, Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов республики.

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