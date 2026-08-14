Минтранс России удвоит число запретных для полета зон

Минтранс намерен расширить более чем в два раза список запретных зон для полетов по территории Российской Федерации. С проектом приказа министерства «Об установлении запретных зон» ознакомился «Коммерсант» («Ъ»).

Согласно законопроекту, количество запрещенных для полетов зон по России увеличится с 374 до 818. Уточняется, что в новый документ вошли зоны по всем 14, входящим в единую систему организации воздушного движения: от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. Подобные изменения направлены на антитеррористическую защиту объектов и безопасность использования воздушного пространства.

В самом Минтрансе подтвердили «Ъ» работу над законопроектом и уточнили, что под запрет попадут все типы воздушных судов, в том числе беспилотные. Под исключения попали лишь военные самолеты и некоторые борта, летающие в интересах нефтяных компаний. Документ вступит в силу с момента его опубликования и будет носить бессрочный характер, добавили в министерстве.

В запретные зоны попали: объекты топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также «объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». Список согласован с ФСБ, ФСО, Минобороны РФ, Росгвардией, Минпромторгом, Минэнерго, «Росатомом» и «Роскосмосом», а также с региональными правительствами, уточнили в Минтрансе.

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