Россия стала второй в июне по стоимости поставок СПГ в Евросоюз

Россия в июне стала второй после США по стоимости поставок СПГ в Евросоюз

Россия в июне заняла второе место после Соединенных Штатов по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз с долей 24,1%. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Евростата.

Страны Евросоюза закупил у РФ СПГ примерно на €809 млн. Это на 57% больше, чем за июнь 2025 года.

Соединенные Штаты с поставками СПГ оказались на первом месте — 54,3% и €1,83 млрд.

Всего в первом полугодии Европа закупила у России сжиженного природного газа на €4,5 млрд.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина создали программное обеспечение, которое позволяет повысить производительность малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) до 7% и сократить энергозатраты до 5%. Разработка уже прошла испытания на действующем предприятии и готова к внедрению на других объектах.

Ранее ЕС захотел запретить продажу России СПГ-танкеров.