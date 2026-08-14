Российские ИП и фирмы побили исторический рекорд по просроченным кредитам

Доля просроченных кредитов компаний и индивидуальных предпринимателей в России достигла максимума за всю историю наблюдений Центробанка, к 1 июля составив 27,6%. Общая сумма их задолженности составляет 3,2 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

За три последних года недобросовестных плательщиков стало вдвое больше, год назад их доля составляла 23%. За один только июнь нынешнего года численность заемщиков с просроченными кредитами выросла на 6 тысяч, включая организации и ИП.

По данным канала, чаще всего по кредитам в срок не платят индивидуальные предприниматели, среди которых доля заемщиков с просрочкой платежей превысила 25%.

При этом, отмечает Baza, российские банки практически исчерпали ресурс для привлечения новых получателей кредитов. За последний год количество непогашенных займов сократилось на 71 тысячу, но общий кредитный портфель при этом увеличился почти на 12% — до 86,8 трлн рублей. Из этого канал сделал вывод о том, что банки стали давать все более крупные кредиты меньшему числу заемщиков.

По данным опроса, проведенного юридической компанией НЕТДОЛГОFF, треть россиян не имеют достаточного дохода для обслуживания взятых ранее кредитов и поэтому регулярно берут микрозаймы для внесения очередных платежей.

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