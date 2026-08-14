Армения арестовала сотрудников дочки «Газпрома» по делу о взятке

В Армении арестованы четыре сотрудника компании «Газпром Армения» в рамках дела о взятке. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь антикоррупционного комитета страны Марина Оганджанян.

Кроме того, в рамках этого дела было задержано «должностное лицо инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной безопасности», добавила она.

Оганджанян пояснила, что дело касается дачи взятки для положительного заключения и игнорирования нарушений, которые могли быть допущены во время газоснабжения в новостройках.

По ее словам, четверо подсудимых заключены под стражу, еще один отправлен под домашний арест. Личности задержанных не раскрываются.

6 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Армения ведет практику задержания россиян по запросам третьих стран и, если это продолжится, то туристов могут предостеречь от посещения республики.

В июле туриста из России Александра Ермакова задержали в Ереване, спутав с хакером, которого разыскивает Интерпол. По данным СМИ, у мужчин нет практически ничего общего — задержанный не связан с IT и не знает английского. С хакером его объединяют только имя и фамилия, однако отчества у них разные.

Несмотря на это, армянские правоохранители отправили туриста в изолятор. В МИД РФ уже пообещали помочь Ермакову. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что Ереван пытается «перейти на шантаж» в отношениях с РФ.