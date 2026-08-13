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ЦИК запустил брендированный поезд «Россия» к выборам в Госдуму

Брендированный поезд «Россия» отправился из Владивостока в Москву
Александр Кряжев/РИА «Новости»

ЦИК России совместно с Избирательной комиссией Приморского края при поддержке РЖД 12 августа запустил из Владивостока пассажирский поезд №1/2 «Россия». Состав получил оформление в честь выборов депутатов Госдумы девятого созыва, сообщили в пресс-службе организации.

Брендированный поезд включили в информационно-разъяснительную кампанию. Состав будет курсировать между Владивостоком и Москвой до 20 сентября. Маршрут пройдет через 84 города России.

Предполагается, что пассажиры РЖД смогут узнать больше о предстоящих выборах с помощью информационно-развлекательной системы «Попутчик».

«Вместе с РЖД мы создали проект, который позволяет провести путешествие с пользой и не забыть о выборах, которые пройдут в единый день голосования. Вчера через всю нашу огромную страну отправился поезд, ставший новым достижением информационно-разъяснительной кампании», – отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Зампред Избирательной комиссии Приморского края Ольга Михайлова отметила значение проекта для информационно-разъяснительной кампании.

«Сегодня запустили проект информационной, разъяснительной кампании. В городе у моря - старт проекта, который связывает Дальний Восток с Москвой и со всей страной. И мы очень надеемся на такую же теплую встречу в других субъектах и городах РФ», — отметила она.

Глава Владивостока Константин Шестаков отдельно подчеркнул важность информационно-разъяснительной кампании перед выборами депутатов Госдумы девятого созыва.

«Мы неоднократно направляли из самого сердца города – от железнодорожного вокзала Владивостока, поезда с разными сценариями. Я уверен, что этот проект, Центральной избирательной комиссии, повлияет на мироощущение тех, кто еще не определился – стоит ли идти на выборы», — отметил он.

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