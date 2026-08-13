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Бизнес

Сбер проведет в Москве двухдневный фестиваль для IT-сообщества

Фестиваль «Сбер.Среда Weekend» объединит профессиональную программу и развлечения
Сбер

В Москве 15–16 августа пройдет фестиваль «Сбер.Среда Weekend». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Мероприятие рассчитано на IT-специалистов, участников профессиональных сообществ и тех, кто только выбирал путь в индустрии.

Гостей фестиваля ждут стендапы о работе в IT, воркшопы и дискуссии с представителями IT-сообщества и экспертами рынка. В программу также вошли DIY-активности, танцы и финальная вечеринка.

Музыкальными хедлайнерами станут Salame, «Тима ищет свет» и группа «Лауд». Участие в фестивале сделали бесплатным.

Управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбера Денис Замалетдинов отметил изменение формата «Сбер.Среды».

«Мы сделали «Сбер.Среду» для всех, кто связан с IT и чувствует себя частью профессионального сообщества. Обычно это встречи с докладами, но в этот раз мы меняем формат. IT-комьюнити ведь держится не на технологиях, а на людях — и нам захотелось это показать», — отметил он.

По его словам, организаторы перенесли привычные встречи с докладами на выходные и дополнили профессиональную программу музыкой, творчеством и общением.

«На фестивале каждый сможет собрать свой сценарий: кто-то придет за знаниями, кто-то — за знакомствами, а кто-то — просто хорошо провести выходные», — добавил Замалетдинов.

Программу фестиваля построили вокруг трех направлений. Так, в human.env участники услышат истории о работе в IT. В growth.env пройдут воркшопы и дискуссии от IT-сообществ Сбера, где гости смогут задать вопросы специалистам и обсудить профессиональные темы.

Направление party.env предназначено для отдыха и общения. Участники получат доступ к DIY-активностям, танцам и финальной вечеринке с музыкальными хедлайнерами.

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