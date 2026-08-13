Названы распростораненные ошибки бизнеса при цифровой трансформации

Промышленные предприятия и компании ТЭК в России ускоряют цифровую трансформацию. Однако при внедрении новых решений бизнес нередко сталкивается с распространенными ошибками, в числе которых неэффективное импортозамещение и перегрузка IT-команды. Об этом газете «Известия» рассказал заместитель генерального директора LANSOFT Дмитрий Пилипенко.

По словам эксперта, одной из главных проблем является использование модных технологий без учета их ограничений и недостатков. С большинстве случаев это приводит к тому, что все задачи решаются с помощью технологий, которые могут быть не оптимальны в конкретном случае.

Другой ошибкой специалист назвал внедрение искусственного интеллекта (ИИ) без необходимой базы данных. На промышленных предприятиях нужные параметры могут вообще не измеряться, а установленные датчики не всегда обеспечивают достаточную глубину хранения информации. Для обучения моделей требуются очищенные, структурированные и размеченные данные, подготовка которых требует отдельных проектов, инвестиций и квалифицированных специалистов.

Еще одной проблемой становится формальный подход к импортозамещению — простая замена зарубежного продукта отечественным аналогом из реестра без перестройки процессов и архитектуры. Это может привести к поспешному внедрению недостаточно зрелых решений.

Импортозамещение важно использовать как возможность перейти на современные технологии и отказаться от устаревших и унаследованных систем.

Кроме того, Пилипенко предостерег от сокращения ИТ-бюджетов. Организации зачастую пытаются сохранить все запланированные проекты, снижая темпы их реализации и одновременно перегружая команды. Вместо этого он посоветовал расставлять приоритеты: в первую очередь заниматься критически важными для бизнеса задачами, а также стратегическими проектами, даже если они окупаются не быстро. Среди примеров — установка датчиков, создание сетей связи и внедрение платформ управления данными.

Также ошибкой будет переоценка возможностей ИИ-агентов и ожидание, что они полностью заменят IT-специалистов. Использование таких инструментов для программирования, напротив, повышает потребность в квалифицированных специалистах. В частности, нужны архитекторы, способные управлять работой агентов, а также отраслевые эксперты, которые понимают возможности и способны грамотно формулировать задачи для таких систем.

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