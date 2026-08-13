Группа компаний «Дело» приостановила работу зернового терминала в Новороссийске

ГК «Дело» остановила работу зернового терминала в Новороссийске после атаки ВСУ

Группа компаний «Дело» временно приостановила работу зернового терминала «КСК» в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В настоящий момент на объекте прекращены операции по разгрузке железнодорожных и автомобильных составов, а также погрузка зерновых культур на морские суда.

Представители компании объяснили данную меру необходимостью защиты персонала и инфраструктуры терминала, мощность которого составляет до 10,5 млн тонн зерна в год. Информация о сроках возобновления деятельности будет предоставлена позже.

Данная остановка произошла на фоне атаки украинских беспилотников на Новороссийск 12 августа. В результате инцидента пострадали два зерновых терминала: «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) и «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ). По официальным данным, в результате атаки ранения получили десятки людей.

Кроме того, из-за угрозы жителям общественный транспорт в городе временно прекратил работу.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА обрушился путепровод.