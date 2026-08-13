Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

Группа компаний «Дело» приостановила работу зернового терминала в Новороссийске

ГК «Дело» остановила работу зернового терминала в Новороссийске после атаки ВСУ
Shutterstock

Группа компаний «Дело» временно приостановила работу зернового терминала «КСК» в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В настоящий момент на объекте прекращены операции по разгрузке железнодорожных и автомобильных составов, а также погрузка зерновых культур на морские суда.

Представители компании объяснили данную меру необходимостью защиты персонала и инфраструктуры терминала, мощность которого составляет до 10,5 млн тонн зерна в год. Информация о сроках возобновления деятельности будет предоставлена позже.

Данная остановка произошла на фоне атаки украинских беспилотников на Новороссийск 12 августа. В результате инцидента пострадали два зерновых терминала: «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) и «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ). По официальным данным, в результате атаки ранения получили десятки людей.

Кроме того, из-за угрозы жителям общественный транспорт в городе временно прекратил работу.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА обрушился путепровод.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!