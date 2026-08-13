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Россиянам объяснили, стоит ли вносить дополнительный ипотечный платеж каждый год

Гутнов: дополнительный ипотечный платеж в год сократит переплату на 7 млн рублей
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые купят квартиру по текущим ипотечным ставкам 18,7%, получат один объект по цене пяти, рассказал «Газете.Ru» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов. Он назвал оправданным внесение дополнительного платежа по ипотеке каждый год — это может сократить переплату на 7,1 млн рублей.

«Вероятно, кредит, оформленный под столь серьезный процент, впоследствии удастся рефинансировать. Но, если это невозможно, приобретая квартиру стоимостью 6 млн рублей, по процентам придется переплатить еще 22,2 млн рублей в течение 30 лет. То есть, по сути, клиент получит одну квартиру по цене пяти (без внесения дополнительных платежей и снижения ставки). Сейчас желательно оформлять рассрочки, применять трейд-ин или пользоваться льготными программами.
Вместе с тем внесение дополнительного 13-го платежа ежегодно — точно рациональное решение. При внесении дополнительных средств происходит нелинейное ускорение погашения», — отметил Гутнов.

По его словам, каждый внесенный рубль уменьшает базу для начисления процентов во всех последующих месяцах. Начиная с третьего-четвертого года действия кредита, экономия на процентах становится настолько существенной, что каждый новый дополнительный платеж сокращает общий срок выплат на полтора-два месяца, уточнил Гутнов. Стабильно следуя данной стратегии, клиент сможет погасить ипотеку за 21 год 8 месяцев вместо 30 лет, отметил эксперт. По его словам, экономия по процентам составит 7,1 млн рублей. Именно на такую сумму снизится итоговая переплата, подчеркнул Гутнов.

Ранее россиян предупредили о заметном сокращении скидок на вторичные квартиры.

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