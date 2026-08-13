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Российская авиакомпания запустит рейсы в Дубай из четырех городов

Utair осенью запустит рейсы в Дубай из Грозного, Москвы, Тюмени и Сургута
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Utair осенью запустит рейсы в Дубай из Грозного, Москвы, Тюмени и Сургута. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».

Utair намерена запустить рейсы из Грозного с 6 сентября.

«Сначала полеты будут выполняться один раз в неделю (по воскресеньям), а с 7 октября — дважды в неделю (по средам и воскресеньям)», — уточнила пресс-служба.

Рейсы из Москвы в Дубай начнутся с 1 октября в ежедневном режиме. Из Тюмени самолеты Utair будут летать в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов со 2 октября — два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Полеты из Сургута начнутся 3 октября. Авиакомпания планирует выполнять их один раз в неделю по субботам.

До этого в Минтрансе РФ рассказали, что авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить полеты из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в Москву в сентябре 2026 года.

При этом в ведомстве уточнили, что в летнем сезоне полеты в Саудовскую Аравию выполняет авиакомпания «Азимут»: два рейса в неделю из Махачкалы в Джидду, один рейс — из Сочи в Табук.

Ранее российская авиакомпания объявила о продлении полетов в Грузию на всю зиму.

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