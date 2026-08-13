Сбер представил новые решения для НКО на волонтерском слете

Третий всероссийский слет волонтеров Сбера в Красноярске объединил более 700 волонтеров банка со всей России, Беларуси и Индии, а также представителей свыше 100 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

За два дня участники обсудили развитие корпоративного волонтерства и представили решения для бизнеса, НКО и регионов.

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф отметил значение волонтерских проектов для компании. По его словам, масштаб компании измеряется не объемом чистой прибыли, которую она зарабатывает, а масштабом ее добрых дел и проектов.

«Все это возможно только благодаря нашим волонтерам. Я хочу сказать всем вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Хочу пожелать света в вашей душе и чтобы то, что вы вкладываете в эти проекты, возвращалось к вам вдохновением. Пусть оно помогает вам видеть еще больше возможностей улучшать жизни людей и дарить тем, кто не может сам дойти до вершины горы, лестницу, которая поможет им прийти туда», — сказал он.

На слете объявили об открытии представительств Национального совета по корпоративному волонтерству под руководством Сбера в Омске и Томске. Они помогут бизнесу объединять ресурсы и экспертизу для решения социальных и экологических задач в регионах.

Также Сбер вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее» представил «Риск-радар» для НКО, который позволит оценивать работу и добросовестность организаций по нескольким критериям. На слете также анонсировали запуск «ДоброБоно» — экосистемы поддержки НКО с ИТ- и ИИ-решениями и интеллектуальным волонтерством.

Кроме того, банк запустил новое направление — «Урбанистика счастья в малых городах». Волонтеры будут развивать проекты с учетом особенностей территорий и запросов жителей.

Отмечается, что слет стал кульминацией «Месяца добрых дел» в Красноярске. За месяц прошло более 50 социальных и экологических активностей. В дни слета волонтеры и партнеры преобразили на шести площадках территории общей площадью 45 тыс. гектаров.

Корпоративному движению волонтеров в Сбере исполнилось 15 лет. На платформе «Волонтеры Сбера» зарегистрировались 47 тыс. человек. По оценке НСКВ, вклад корпоративного волонтерства в ВВП России составил 409 млрд рублей.