Россиянам посоветовали записывать разговоры с коллекторами на диктофон

Россиянам нужно сохранять хладнокровие при взаимодействии с коллекторами и записывать разговоры с ними на диктофон, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам и кредитам ООО «Космовизаком» Григорий Давыдов.

«Стоит записывать дату и время каждого звонка, имена собеседников, название коллекторского агентства и суть беседы, а по возможности включать диктофон: аудио станет доказательством в случае, если ваши права ущемляют и в деле их отстаивания вы дойдете до Федеральной службы судебных приставов, прокуратуры или суда. В беседе с коллекторами лучше не давать обещаний, сдержать которые будет затруднительно. После (или в ходе) беседы с коллектором необходимо убедиться, что агентство, которое он представляет, внесено в государственный реестр ФССП. Если же его там нет, то в дальнейшем вести переговоры с этим человеком вы не обязаны», — уточнил Давыдов.

По его словам, спустя четыре месяца после появления просрочки заемщик вправе направить официальный отказ в банк от общения с взыскателями.

При нарушениях со стороны коллекторов (ночных звонках, угрозах, давлении на близких) — стоит подать жалобу в ФССП, прокуратуру или Роспотребнадзор, посоветовал Давыдов. Он уточнил, что за грубые проступки коллекторскому агентству грозит штраф на сумму до 2 млн рублей или исключение из реестра ФСПП, а за угрозы и насилие в отношении должника коллектор может быть привлечен к ответственности по статье 172.4 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

По закону коллекторы могут звонить должникам в разрешенное время: с 8:00 до 22:00 в будние дни и с 9:00 до 20:00 в выходные, встречаться лично не чаще одного раза в неделю, сообщать информацию о долге и его последствиях только самому должнику, а также вручить уведомление, позвонив в дверь. Закон запрещает коллекторам звонить должникам ночью (с 22:00 до 8:00) или слишком часто — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Коллекторам запрещено в отношении должников допускать угрозы, оскорбления, психологическое давление или физическую силу, обсуждать долг с третьими лицами (родственниками, соседями, коллегами) без письменного согласия самих должников, а также входить в жилье должников без приглашения, описывать или забирать их имущество (последнее вправе делать только судебные приставы). Также ФСПП добавила специальную интерактивную форму на «Госуслугах», позволяющую любому россиянину подать жалобу на коллекторов в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что россияне перестали бояться коллекторов.