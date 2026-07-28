Россияне перестали бояться коллекторов

Россияне стали меньше бояться коллекторов, но чаще раздражаются из-за рекламных сообщений от банков. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

«За последний год отношение к звонкам коллекторов изменилось заметнее всего. Если год назад 47% участников аналогичного опроса называли их наиболее неприятным видом финансовых коммуникаций, то сейчас этот показатель снизился до 19%. Одновременно выросла доля россиян, которых больше беспокоят регулярные рекламные предложения банков. За год показатель увеличился с 22 до 34%», — говорится в результатах исследования.

По данным опроса, 61% опрошенных россиян за последние полгода самостоятельно отключали рекламные уведомления или отзывали согласие на получение маркетинговых сообщений от финансовых организаций. Еще 23% сообщили, что планируют сделать это в ближайшее время. Кроме того, 54% участников опроса считают, что финансовым организациям следует сократить количество рекламных контактов и сделать их более персонализированными.

Чаще всего негативную реакцию у россиян вызывает высокая частота коммуникаций (38% участников опроса). Еще 24% раздражают предложения, не соответствующие потребностям клиента, 17% отметили неудобное время звонков, 12% сообщили, что недовольны слишком настойчивой манерой общения операторов, а 9% указали на необходимость повторно объяснять свою ситуацию разным сотрудникам одной организации.

При этом большинство респондентов готовы общаться с финансовыми организациями при соблюдении определенных условий. 36% предпочитают получать информацию через всплывающие уведомления банковских приложений, 24% выбирают сообщения в мобильном приложении, 18% отдают предпочтение СМС, 13% готовы получать письма по электронной почте и только 9% считают телефонный звонок наиболее удобным способом связи.

Опрос проводился среди 3000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

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