Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах

Россиянам не стоит переходить на другие ресурсы и по ссылкам при покупках на маркетплейсах, чтобы не попасть на удочку мошенников. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, считаю правильным оплачивать покупки только на официальных проверенных сайтах. Я рекомендую и оплату, и абсолютно всю коммуникацию с продавцом осуществлять непосредственно на маркетплейсе. Добросовестные продавцы не просят перейти на какие-либо другие ресурсы. Более того, никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит переходить по полученным от них ссылкам, чтобы, например, не установить вредоносное программное обеспечение. Во-вторых, получение каких-либо манипулятивных сообщений (в том числе в виде угроз, легенд о блокировке средств) от продавцов — очень явный сигнал мошеннической схемы. Конечно, не нужно на него поддаваться, а сразу написать в поддержку об их получении», — отметил Балынин.

Он добавил, что при получении товара непосредственно в пункте выдачи нужно проверять полноту комплектации и качество: при наличии расхождений, которые делают неактуальной покупку, сообщить сотруднику и отказаться от получения заказа.

По словам Балынина, если есть возможность выбора вместо предварительной оплаты платежа при получении, лучше придерживаться такого варианта. Так, например, точно не возникнет никаких сложностей и задержек в части последующего использования средств на приобретение товара у другого продавца, если поступивший в пункт выдачи не устроит покупателя, пояснил экономист.

По его мнению, слишком низкая цена на товар должна тоже насторожить: вероятнее всего, с ним что-то не так. Часто об этом написано в характеристиках карточки товара, с которой нужно внимательно знакомиться, а не только принимать решение о покупке на основании картинки, уточнил эксперт. Он пояснил, что иногда у более дешевого аналога встречается функционал, отличающийся от оригинального товара, продающегося по более высокой цене, и о нюансах написано в карточке товара.

Балынин заключил, что в случае любых подозрений и сомнений всегда нужно обращаться в службу поддержки маркетплейса.

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