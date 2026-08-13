Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

США и Япония захотели создать самую глубоководную шахту редкоземов

Bloomberg: США и Япония планируют создать шахту редкоземов в Тихом океане
Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

США и Япония планируют создать в Тихом океане самую глубоководную в мире шахту, в которой будет проходить добыча редкоземельных минералов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, шахту могут открыть в районе острова Минамитори, расположенном примерно в 2 тыс. километрах к юго-востоку от Токио на стыке глубоководных месторождений редкоземельных элементов. Площадь этого участка суши составляет около 1,5 квадратного километра. Шахта при этом будет находиться на глубине шести километров, следует из материала.

«Минамитори — амбициозный проект, но он может позволить Японии и США создать полностью замкнутую цепочку поставок редкоземельных элементов от месторождения до магнита, что поможет ослабить влияние Китая на них», — сказал старший научный сотрудник Института Хадсона Уильям Чоу.

Агентство отметило, что раньше все исследовательские работы выполнялись Японией. Однако сейчас интерес к подобному проекту проявил ряд американских компаний, в том числе Deep Reach Technology, уточнил источник. Журналисты подчеркнули, что участие организаций из США позволит решить проблемы инициативы.

Ранее Медведев счел японцев «вассалами» США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!