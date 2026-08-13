США и Япония захотели создать самую глубоководную шахту редкоземов

США и Япония планируют создать в Тихом океане самую глубоководную в мире шахту, в которой будет проходить добыча редкоземельных минералов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, шахту могут открыть в районе острова Минамитори, расположенном примерно в 2 тыс. километрах к юго-востоку от Токио на стыке глубоководных месторождений редкоземельных элементов. Площадь этого участка суши составляет около 1,5 квадратного километра. Шахта при этом будет находиться на глубине шести километров, следует из материала.

«Минамитори — амбициозный проект, но он может позволить Японии и США создать полностью замкнутую цепочку поставок редкоземельных элементов от месторождения до магнита, что поможет ослабить влияние Китая на них», — сказал старший научный сотрудник Института Хадсона Уильям Чоу.

Агентство отметило, что раньше все исследовательские работы выполнялись Японией. Однако сейчас интерес к подобному проекту проявил ряд американских компаний, в том числе Deep Reach Technology, уточнил источник. Журналисты подчеркнули, что участие организаций из США позволит решить проблемы инициативы.

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