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Бизнес

В России создали инструмент для проверки данных перед обучением ИИ

Ученые Сбера представили инструмент для диагностики данных перед обучением ИИ
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Ученые центра практического искусственного интеллекта Сбера и Института AIRI представили открытый инструмент для диагностики данных перед обучением ИИ-моделей SplitLight, сообщает пресс-служба Сбера.

SplitLight свободно доступен для использования. Его можно применять в режиме библиотеки на Python и как интерактивный интерфейс, не требующий кода.

Новый инструмент позволяет увидеть сбои, сдвинутые временные метки и дублирующиеся события. SplitLight способен обнаруживать аномалии, чтобы разработчик смог исправить ошибки подготовки данных.

Также новый инструмент может фиксировать результаты между разными исследованиями и проверять реалистичность в обучающей выборке.

«SplitLight позволяет специалистам детально изучить данные и заранее выявить скрытые искажения. Для продуктовых команд в маркетплейсах, стримингах и медиа — это надежная защита перед дорогими экспериментами: быстрая проверка данных, выбор корректного сплита и подтверждение, что тест приближен к реальности», — рассказал старший управляющий директор, директор по AI-трансформации Сбербанка Сергей Рябов.

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