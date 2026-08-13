В России зафиксировали снижение производства ювелирных изделий

Суммарные объемы производства ювелирных изделий в России по итогам первой половины текущего года существенно сократились в связи с падением спроса. Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на данные Федеральной пробирной палаты.

Из публикации следует, что производство золотых украшений в январе–июне 2026 года снизилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на рынок поступило 10,18 млн единиц таких изделий.

Выпуск серебряных украшений составил 29,3 млн штук. Показатель оказался на 13,5% ниже в сравнении с январем–июнем 2025 года.

Как отметили авторы статьи, тенденция на сокращение производства ювелирных изделий наблюдается на фоне изменения потребительских предпочтений россиян. Значительная часть граждан перестроилась на сберегательную модель поведения в связи с высокой инфляцией и замедлением роста реальных заработных плат. Украшения попали в список товаров, расходы на которые жителям России пришлось урезать.

При этом продажи серебряных изделий за первую половину года достигли 115,1 млн единиц, что на 7% больше по сравнению с 2025 годом. Реализация золотых изделий, в свою очередь, сократилась на 4% и составила 41,3 млн штук. Это объясняется тем, что спрос сместился в сторону более бюджетных украшений из серебра.

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