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Бизнес

В России замедлилась инфляция

Росстат: инфляция в России в июле замедлилась до 0,54%
E. O./Shutterstock/FOTODOM

Инфляция в России в июле замедлилась до 0,54% в месячном выражении и до 5,98% в годовом. Об этом сообщает Росстат.

В ведомстве уточнили, что продовольственные товары в июле подорожали на 0,29% в месячном выражении и на 4,39% в годовом, в то время как цены на непродовольственные товары выросли на 1,26% в месячном и на 6,39% в годовом выражении. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 1,26%, а за год — на 6,39%.

Стоимость услуг в июле поднялась на 0,07% в сравнении с июнем и на 7,76% в годовом выражении.

«Индекс потребительских цен в июле 2026 года к июню 2026 года составил 100,54%, к декабрю 2025 года – 104,75%,» , говорится в сообщении Росстата.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что российская экономика успешно справляется с вызовами и ограничениями.

Он подтвердил свои слова тем, что инфляция в стране снижается, а безработица остается на минимальном уровне. Глава МЭР обратил внимание, что в стране продвигаются крупные проекты — в инфраструктуре, отраслях экономики, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ.

Ранее стало известно об изменении цен на школьные товары в 2026 году.

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