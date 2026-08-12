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Бизнес

Грузия экспортировала в Россию почти весь урожай голубики

Грузия с 1 мая по 10 августа экспортировала в Россию свыше 90% урожая голубики
Stock Photo 88/Shutterstock/FOTODOM

Грузия с 1 мая по 10 августа экспортировала за рубеж 9,9 тыс. т голубики, более 9 тыс. т из которых было поставлено в Россию. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства республики.

По информации ведомства, в данный период Европейский союз стал вторым крупным покупателем грузинской голубики — объединение приобрело 498 т этой продукции. Второе место занимает Армения (192 т), далее следуют Турция (102 т) и ОАЭ (70 т).

Как заявили в минсельхозе, с 1 мая по 10 августа 2026 года экспорт грузинской голубики увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общая стоимость экспорта этого товара составила $63,3 млн, что на 47% больше по сравнению с прошлогодними показателями. 1 кг грузинской голубики на международном рынке стоит $6,4.

До этого сообщалось, что ввоз в Россию черешни и вишни из Грузии в июне стал рекордным за все время. В денежном выражении черешни и вишни было импортировано на $606,8 тыс., в прошлом году эта сумма составляла $21 тыс.

Ранее Россия возобновила импорт грузинского винограда.

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