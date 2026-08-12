Стало известно, какой формат работы предпочитают россияне

Две трети соискателей на российском рынке труда — это миллениалы и зумеры: им принадлежат 11,7 млн резюме (73%), которые были открыты или обновлены с начала года. Представители двух этих поколений чаще, чем люди более старшего возраста, хотят работать удаленно. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Наиболее высокий интерес к удаленной работе проявляют зумеры и миллениалы: 36% специалистов в возрасте 19–30 лет (2,3 млн резюме) и 37% — в возрасте 31–40 лет (1,5 млн резюме). Эти же поколения чаще других находятся в поисках подработки: 31% (2 млн резюме) и 34% (1,4 млн резюме) соответственно.

Гибридный формат занятости также пользуется наибольшим спросом у зумеров и миллениалов: совмещать офис и работу из дома готовы 17% россиян 19–30 лет (1,1 млн резюме) и 18% — 31–40 лет (0,8 млн резюме). А вот среди поколения альфа (14–18 лет) такой вариант указали только 3% (40,1 тыс. резюме).

При этом исследование выявило еще одну интересную поколенческую особенность: поколение альфа (14–18 лет) и возрастные соискатели (от 60 лет и старше) чаще других отказываются от удаленки в пользу офиса. Чаще всех трудиться на территории работодателя хотели бы наиболее молодые соискатели — 95% россиян в возрасте 14–18 лет (они разместили 1,2 млн резюме с таким требованием с начала года). В этом отношении альфы оказались близки к старшему поколению: офисную занятость предпочли бы по 94% соискателей 51–60 лет (1,1 млн резюме) и от 61 года (215,2 тыс. резюме). Зумеров и миллениалов перспектива трудиться на месте работодателя привлекает заметно реже.

По мере взросления растет интерес соискателей к работе вахтовым методом. Если в 19–30 лет ее рассматривают только 5% кандидатов, то после 50 лет их доля достигает 10%. При этом именно среди 19–30-летних россиян наиболее высока доля тех, кто готов к стажировкам (5% или 308,3 тыс. резюме) и волонтерству (1% или 34,2 тыс. резюме).

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