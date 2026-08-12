Названа ставка, при которой рыночная ипотека снова станет массовой

Рыночная ипотека вновь сможет стать массовой после снижения ставок примерно до 12% годовых. Более раннее оживление спроса возможно, однако кредиты под 15–17% по-прежнему останутся невыгодными для большинства заемщиков. Об этом «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор компании «Плато Девелопмент» Станислав Банников.

«Сейчас средняя ставка по рыночной ипотеке составляет около 18,7%. За год она снизилась более чем на 10 процентных пунктов, но все еще остается заградительной. При покупке квартиры за 30 млн рублей с первоначальным взносом 20% и кредитом на 30 лет ежемесячный платеж по нынешней ставке составит около 375 тыс. рублей. При ставке 12% он уменьшится до 245 тыс. рублей, то есть на 130 тыс. рублей. Это все еще существенный платеж, но уже значительно более доступный. Кроме того, намного меньше станет переплата по процентам, что повысит ликвидность приобретаемого актива», — пояснил Банников.

Он сослался на прогноз ЦБ, согласно которому появление рыночной ипотеки под 12% можно ожидать не ранее 2027 года. Однако отложенный спрос начнет возвращаться раньше — вслед за ключевой ставкой будут снижаться доходность вкладов и стоимость кредитов, сказал девелопер. Часть покупателей выведет деньги с депозитов и направит их в недвижимость, но сначала сделки будут проходить преимущественно с использованием рассрочки, уверен Банников.

По его словам, в премиальном сегменте клиенты способны обслуживать ипотеку даже под 30%, однако такая покупка экономически нерациональна — актив сложно будет перепродать без потери вложенных средств. Поэтому сейчас состоятельные покупатели чаще выбирают рассрочку, трейд-ин или стараются погасить ипотеку в максимально короткий срок, сказал эксперт.

По оценке Банникова, ставки на уровне 15–17% могут быть оправданны лишь для заемщиков, которые рассчитывают быстро рефинансировать кредит.

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