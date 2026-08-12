Россиянам объяснили, что проверить при покупке вторичной квартиры

Покупателю вторичной квартиры следует сохранить копии проверенных документов и переписку с продавцом даже после регистрации сделки. В случае судебного спора они помогут подтвердить, что приобретатель действовал добросовестно и заранее оценил риски, рассказал «Газете.Ru» директор по развитию сервисов безопасных сделок федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

На первом этапе эксперт посоветовал изучить актуальную выписку из ЕГРН, правоустанавливающие документы, паспорт собственника и согласие его супруга на продажу. Также понадобятся справки об отсутствии долгов за ЖКУ и капремонт, зарегистрированных в квартире лиц и неиспользовании материнского капитала, сказал Чужаков.

«Следует проверить, не проходит ли продавец процедуру банкротства и нет ли у него крупных долгов. У собственников призывного возраста нужно выяснить наличие повесток, неявка по которым может повлечь ограничение на сделки с недвижимостью. У продавцов старше 45 лет компания запрашивает справку из психоневрологического диспансера. Особой проверки требуют квартиры со скидкой более 12–15%», — отметил Чужаков.

По его словам, насторожить покупателя должны нервозность продавца, уклонение от вопросов о причинах продажи, готовность срочно принять любые условия, постоянные звонки третьим лицам и отказ от безопасных расчетов. Еще один тревожный признак — собственник оставляет в продаваемом жилье все вещи, поскольку мошенники могли убедить его в фиктивности сделки, добавил Чужаков.

Если человек продает единственную квартиру, важно выяснить, где он будет жить, предупредил эксперт. При сделке с пожилым собственником стоит также уточнить, знают ли о продаже его близкие родственники, сказал эксперт.

По его словам, комплексная проверка объекта и самого продавца — базовая часть, которая максимально снижает риски. Все остальное — дополнительные гарантии безопасности, констатировал Чужаков.

Он уточнил, что страховка может покрыть невыявленные риски, однако покупателю необходимо изучить перечень страховых случаев. Нотариус снижает процедурные риски при оформлении сделки, но не защищает от всех оснований, по которым ее могут оспорить в будущем, заключил эксперт.

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