Эксперт раскрыла размер дополнительных расходов при покупке квартиры в ипотеку

Дополнительные расходы при покупке квартиры в ипотеку могут достигать 5–10% суммы кредита, если заемщик проводит сделку самостоятельно и соглашается на лишние платные услуги. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«К обязательным расходам относятся госпошлина за регистрацию сделки — 4 тыс. рублей при покупке готового жилья, а также страхование. Комплексная страховка в среднем обходится в 0,8–1% от суммы кредита и ежегодно оформляется на остаток долга. Однако при высокой стоимости полиса иногда выгоднее отказаться от него даже с учетом повышения ставки. На других услугах можно сэкономить. Оценка квартиры обычно стоит 3,5–5 тыс. рублей, но примерно в половине случаев банк проводит ее бесплатно. Ничего не платить иногда можно и за безопасные расчеты, включая аккредитив, номинальный или эскроу-счет. При этом стоимость аккредитива в рамках программы с субсидированной ставкой может достигать 4% суммы кредита», — отметила Решетникова.

По ее словам, электронная регистрация сделки обходится до 10 тыс. рублей, однако на первичном рынке ее нередко оплачивает застройщик. Лишней тратой может стать и комиссия за снижение ставки, особенно если заемщик планирует погасить ипотеку раньше чем через 7–10 лет, предупредила Решетникова.

Она добавила, что комиссия риелторской компании может окупиться за счет скидки по ставке: например, по кредиту в 6 млн рублей на 20 лет под 18,39% переплата составит почти 16 млн рублей. Снижение ставки до 17,79% при сохранении платежа на уровне 94,4 тыс. рублей сократит срок примерно до 16 лет, а переплату — на 26,1%, до 12,3 млн рублей, подчеркнула Решетникова.

«Главное для покупателя — критично подходить к любым предлагаемым платным опциям, оценивать эффект от них и всегда рассматривать альтернативные варианты», — заключила эксперт.

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