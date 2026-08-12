Финансист объяснил, когда досрочно погашать кредит невыгодно

Досрочное погашение кредита может оказаться невыгодным, если ставка по нему ниже доходности вклада. В этом случае свободные деньги разумнее положить на депозит, рассказал «Газете.Ru» операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов.

«Это касается, например, россиян, которые продолжают выплачивать льготную ипотеку под 7–9% или потребительские кредиты под 13–17%, оформленные несколько лет назад. Пока ставка по депозиту превышает ставку по кредиту, банк фактически доплачивает заемщику за то, что тот не гасит долг досрочно. При таком раскладе лучше откладывать деньги на депозит, а с досрочным погашением не торопиться. Не стоит направлять свободные средства и на кредит, срок которого уже подходит к концу: при аннуитетной схеме большая часть процентов к этому моменту выплачена. Если у заемщика есть другие долги с более высокими ставками, сначала следует закрывать самый дорогой из них», — пояснил Михайлов.

По его словам, досрочное погашение наиболее эффективно в первые годы выплаты кредита под 18–20% и выше — в этот период значительная часть ежемесячного платежа приходится на проценты, поэтому уменьшение основного долга дает наибольшую экономию. Заемщик может сократить срок кредита, сохранив прежний платеж, либо снизить ежемесячную нагрузку, пояснил Михайлов.

По его мнению, закрыть часть долга также имеет смысл, если действующий кредит мешает получить более важный заем: снижение долговой нагрузки может повысить шансы на одобрение новой заявки.

При этом Михайлов не советует расходовать на досрочное погашение финансовую подушку: в случае потери работы вернуть переданные банку деньги уже не получится. Если же решение принято, внеплановый платеж лучше внести в дату очередного списания и проконтролировать, чтобы банк направил его на уменьшение основного долга, рекомендовал эксперт.

Средства на досрочное погашение ипотеки можно получить и за счет налогового вычета: государство позволяет вернуть до 390 тыс. рублей с уплаченных банку процентов, заключил Михайлов.

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