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Стало известно, почему россияне устанавливают системы безопасности дома

Половина опрошенных россиян установили систему безопасности дома из-за тревожности
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (51%) опрошенных россиян назвали рост тревожности главным фактором установки системы безопасности дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками DELTA (есть у «Газеты.Ru»).

При этом собственный негативный опыт или происшествие у знакомых стали причиной установки лишь для 9% участников. Таким образом, повышенное беспокойство становится мотивацией в пять раз чаще, чем уже произошедшая неприятная ситуация. И почти две трети владельцев систем безопасности чувствуют себя спокойнее после установки.

Полученные данные показывают изменение самого подхода к безопасности. Люди все реже ждут происшествия, чтобы задуматься о защите имущества. 63% признались, что за последние два-три года их отношение к таким решениям изменилось: 27% теперь считают их нормой и обязательной частью быта, еще 36% стали относиться к ним серьезнее, хотя пока не называют обязательными.

Меняется и представление о том, от чего именно должен защищать современный дом. Проникновение остается главным сценарием для 37% участников опроса, однако безопасность все меньше сводится только к защите от злоумышленников. Каждый четвертый респондент назвал одной из приоритетных задач защиту от бытовых угроз: 14% — противопожарную безопасность, еще 11% — предотвращение последствий протечек и утечек газа.

Это подтверждается тем, какое оборудование уже установлено у участников исследования. Датчиками дыма пользуются 75% опрошенных, датчиками утечки газа — 33%, протечек воды — 21%. Для сравнения, камеры видеонаблюдения установлены всего у 13%.

«Мы фиксируем рост спроса на системы безопасности среди россиян. При этом, по данным МВД России, количество краж статистически падает. И, оказалось, этот спрос связан с ростом тревожности. Системы безопасности становятся для людей не реактивной, а превентивной мерой защиты. Меняется и сама услуга — если раньше пользователи устанавливали сигнализацию, то сейчас это комплексная экосистема, которая объединяет несколько сценариев защиты объекта: контролирует доступ, фиксирует задымление и другие нештатные ситуации», — отметил операционный директор экосистемы решений для безопасности DELTA Валерий Ушков.

В опросе приняли участие 4 тыс. россиян.

Ранее МВД предупредило о новой схеме аферистов с «забытой» банковской картой.

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