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Бизнес

Wildberries продлила льготные условия для продавцов

Wildberries сохранит меры поддержки продавцов до конца января 2027 года
Ilya Moskovets/Global Look Press

Wildberries продлила действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели FBS, при которой товары хранятся на складе продавца, до 31 января 2027 года включительно. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

В компании сохранили ряд льготных условий, введенных для поддержки предпринимателей. В их числе — сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов и бесплатное использование конструктора тарифов с опцией «Выходные дни для склада продавца». Кроме того, продавцы продолжат пользоваться сниженной стоимостью автоматического возврата товаров через пункты выдачи заказов.

В RWB отметили, что модель FBS была существенно доработана и стала более гибной для предпринимателей. По данным компании, интерес продавцов к работе по этой схеме вырос более чем в десять раз.

Одновременно затраты на выполнение заказов, как утверждают в компании, снизились до 22% в зависимости от категории товара.

До этого статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в России могут ввести налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших из-за атак на инфраструктуру маркетплейса Wildberries. Сроки действия подобных льгот будут зависеть от размера ущерба и оценки будущей платежеспособности предпринимателей.

Ранее в Wildberries сделали заявление о ликвидации последствий атаки под Тулой.

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