Wildberries продлила льготные условия для продавцов

Wildberries продлила действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели FBS, при которой товары хранятся на складе продавца, до 31 января 2027 года включительно. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

В компании сохранили ряд льготных условий, введенных для поддержки предпринимателей. В их числе — сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов и бесплатное использование конструктора тарифов с опцией «Выходные дни для склада продавца». Кроме того, продавцы продолжат пользоваться сниженной стоимостью автоматического возврата товаров через пункты выдачи заказов.

В RWB отметили, что модель FBS была существенно доработана и стала более гибной для предпринимателей. По данным компании, интерес продавцов к работе по этой схеме вырос более чем в десять раз.

Одновременно затраты на выполнение заказов, как утверждают в компании, снизились до 22% в зависимости от категории товара.

До этого статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в России могут ввести налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших из-за атак на инфраструктуру маркетплейса Wildberries. Сроки действия подобных льгот будут зависеть от размера ущерба и оценки будущей платежеспособности предпринимателей.

Ранее в Wildberries сделали заявление о ликвидации последствий атаки под Тулой.