Стало известно, как распределится работа между ИИ и человеком в 2026-2027 годы

Главный тренд 2026–2027 годов — перераспределение работы между человеком и нейросетями. Все, что можно описать правилами и измерить параметрами, постепенно будет автоматизироваться. Но как только в задаче появляются изменения, конфликт интересов и необходимость выбрать один из нескольких вариантов, одной автоматизации уже недостаточно, и тут нужен человек. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор дивизиона Notamedia.Integrator Илья Юрасов.

«ИИ может помогать с подготовкой и обновлением планов, составлением протоколов встреч, постановкой задач по итогам обсуждений, анализом показателей команды и контролем отдельных рисков. Автоматизируется не управление как функция, а административный слой вокруг него. Например, система может зафиксировать, что сроки проекта начинают отклоняться от плана, подсветить проблемные зоны или подготовить аналитику для руководителя. Но сама по себе эта информация не становится решением — ее еще нужно правильно интерпретировать и использовать», — отметил Юрасов.

По его словам, руководитель проекта работает не только с задачами, но и с ожиданиями людей: в реальности заказчик может изменить требования, бизнес — пересмотреть приоритеты, команда — столкнуться с техническими ограничениями, пояснил эксперт. В такой ситуации недостаточно найти отклонение в системе — нужно договориться, оценить последствия и выбрать путь решения, сказал Юрасов.

По его словам, ИИ может показать, что проект не укладывается в сроки, но только человек сможет понять, что стало причиной: ошибка оценки, изменение требований или нехватка ресурсов, а затем объяснить ситуацию заказчику и команде. Именно поэтому руководитель проекта отвечает не только за процесс, но и за баланс интересов разных сторон, предупредил Юрасов.

«В новых условиях менеджер будет меньше заниматься контролем исполнения и больше — интеграцией экспертизы. Его задача — соединять бизнес-задачи, технологии и людей. Сильный руководитель будущего должен будет понимать, как работают ИИ-инструменты, но при этом развивать навыки, которые невозможно автоматизировать: коммуникацию, переговоры, управление конфликтами и принятие решений в условиях неопределенности. Поэтому вопрос ближайших лет не в том, исчезнут ли менеджеры среднего звена. Скорее изменится само понимание этой роли», — считает Юрасов.

По его словам, в будущем станет важнее менеджер, который способен увидеть полную картину, принять решение и взять ответственность за результат, потому что нейросеть не несет никакой ответственности.

Ранее сообщалось, что ИИ заберет четверть работы у россиян.