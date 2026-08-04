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Бизнес

ИИ заберет четверть работы у россиян

HR-эксперт Киося: к концу 2026 года ИИ автоматизирует до 25% рабочих задач
Shutterstock/FOTODOM

К концу 2026 года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15–25% рабочих функций. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.

По ее словам, точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Сейчас ИИ применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций, еще 31% планируют начать его внедрение, сказала эксперт. Она добавила, что большинство крупных компаний уже используют технологию как минимум в одной бизнес-функции.

«В первую очередь ИИ можно передать рутинные и однотипные задачи: работу с документами и отчетами, обработку заявок, первичные ответы клиентам, анализ анкет соискателей, прогнозирование продаж и товарных остатков. Речь идет не столько о сокращении штата, сколько о качественном изменении бизнес-процессов. Стратегические решения, творческие задачи с высокой степенью неопределенности и работа с людьми в эмоционально насыщенных ситуациях останутся за человеком», — пояснила Киося.

По ее мнению, ИИ также не сможет полноценно заменить специалистов, в работе которых особенно важно живое присутствие, включая врачей, парикмахеров и тренеров. Нейросеть остается инструментом и не обладает человеческой эмпатией, ответственностью и способностью выносить самостоятельные суждения, пояснила эксперт.

По ее мнению, массовому внедрению технологии мешают недостаточно развитая ИТ-инфраструктура, нехватка квалифицированных специалистов, риски для кибербезопасности и сопротивление сотрудников.

Эксперт посоветовала работникам осваивать ИИ-инструменты, развивать критическое и системное мышление, эмоциональный интеллект, навыки переговоров и работы с данными. Кроме того, важно научиться правильно ставить задачи нейросетям и проверять полученные результаты, поскольку ответственность за итоговое решение остается за человеком, заключила Киося.

Ранее Совфед одобрил закон о регулировании искусственного интеллекта в России.

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