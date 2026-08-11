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Бизнес

Россиянам объяснили, как распознать фальшивое эфирное масло

Глава союза Шапкин: эфирные масла дешевле 500 рублей — скорее всего, фальсификат
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Продукция, которая называется эфирным маслом и стоит менее 500 рублей за 10 мл, скорее всего, является подделкой. Об этом председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин написал главе Минпромторга Антону Алиханову. Копия письма есть у «Газеты.Ru».

«Настоящие эфирные масла не могут быть дешевыми. Например, с одного гектара розы получают в среднем всего 4,5 кг масла, лаванды — около 50 кг. Производство требует большого объема сырья и серьезных затрат. Поэтому цена ниже 500 рублей за 10 мл — прямой признак фальсификата», — пояснил Шапкин.

По его оценке, доля поддельных эфирных масел на российском рынке превышает 90%. Проверить точный объем такой продукции сложно из-за большого числа мелких продавцов, теневого сектора и распространения онлайн-торговли, добавил Шапкин.

«Иногда самого эфирного масла в составе оказывается менее 5%, а все остальное — растворитель. Дорогое сырье заменяют более дешевым, добавляют синтетические вещества, растительные и минеральные масла, промышленные растворители и даже очищенные фракции керосина», — рассказал глава союза.

В письме приводятся и более простые способы подделки: например, вместо розового масла могут использовать масло шиповника, а вместо масла мелиссы — более дешевое масло цитронеллы, встречаются и смеси растительного масла с настоями сухих приправ, которые продаются как эфирные масла.

«Покупатель видит привычное название и яркую этикетку, но внутри может находиться продукт, не имеющий почти ничего общего с заявленным маслом. Такие смеси не только бесполезны, но и способны вызвать аллергию, раздражение кожи и другие нежелательные реакции», — предупредил Шапкин.

Он предложил ввести в России обязательную цифровую маркировку эфирных масел, а также поручить Росаккредитации проверить декларации соответствия на масла и их смеси с кодами ТН ВЭД 3301 и 3302. По мнению Шапкина, эти меры помогут очистить рынок от подделок и защитить производителей натуральной продукции.

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