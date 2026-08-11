Сбер получил наивысшую оценку в области устойчивого развития

Агентство АКАР повысило ESG-рейтинг Сбера до уровня ESG-1 (ААА), сообщает пресс-служба банка.

Теперь Сбер является единственным банком, получившим высшую оценку в области устойчивого развития. По оценке АКРА, 100% факторов в экологическом блоке, 95% — в блоке социальной ответственности и 97% факторов в блоке корпоративного управления Сбера соответствуют лучшим практикам устойчивого развития.

В Сбере отметили, что банк развивает продукты в категориях «зеленого», переходного социального и ESG-финансирования.

По словам вице-президента по устойчивому развитию Сбера Марины Буловой, такая высокая оценка – результат системной работы по развитию практик устойчивого развития.

«Мы улучшаем подходы к управлению ESG-рисками, интегрируем принципы устойчивого развития в бизнес-процессы, активно применяем передовые ИИ-технологии и развиваем инструменты ответственного финансирования», — сказала она.