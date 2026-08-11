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Бизнес

Юрист рассказала, может ли банк сменить тариф без ведома клиента

Юрист Свечникова: по своему усмотрению банк не имеет права менять тарифы
Shutterstock

Банк не имеет права без ведома клиента менять условия обслуживания по уже используемой клиентом карте. Тарифы меняются строго по установленным законом требованиям и в рамках уже согласованных условий, рассказала RT доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

«Положение договора о праве банка самостоятельно менять тарифы само по себе не позволяет вводить для физического лица новые комиссии или увеличивать действующие», — отметила специалист.

В пример она привела рамки, установленные относительно кредитных карт – банк, в частности, не может повысить процентную ставку, ввести новую комиссию или увеличить платежи заемщика, исключением являются разрешенные законом случаи. Клиент вправе потребовать вернуть прежние условия и уже списанные средства, произвести перерасчет или перейти на другой, более выгодный для него тариф, пояснила Свечникова.

Банкам рекомендуют сообщать клиентам о допустимых изменениях необходимо за 15 дней. Просто публикация на сайте банка о новом тарифе не считается уведомлением клиента – важно, чтобы он сам согласился на другие условия и возможное повышение расходов. В случае отказа клиента следует договориться либо о другом тарифе, либо о закрытии счета, заключила специалист.

Напомним, с 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Как уточнили в ЦБ, банки смогут подключать эту услугу, cash-in, по своему усмотрению. Это будет реализовано через Систему быстрых платежей (СБП). Однако пополнять таким образом можно будет только собственный счет, переводить наличные на счета третьих лиц через cash-in не получится.

Ранее россиянам объяснили, как упростить доступ к отечественным банкам.

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