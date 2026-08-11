«КуйбышевАзот» стал владельцем активов немецкой Linde

Часть активов международной группы Linde перешла к «КуйбышевАзоту». Речь идет о российских производственных мощностях в сфере промышленных газов, следует из данных ЕГРЮЛ, которые приводит «Интерфакс».

Накануне, 10 августа, 100% долей ООО «ПРАКСЭА РУС» перешли в собственность ПАО «Куйбышевазот». Уточняется, что эта доля ранее принадлежала Linde UK Holdings No.2 Limited.

В июле Financial Times (FT) писала, что крупные европейские банки Deutsche Bank (Германия) и UniCredit (Италия) подали в суд на германскую группу компаний Linde, требуя компенсацию за убытки, связанные с ее уходом из России.

Конфликт связан с соглашениями 2021 года между консорциумом под руководством Linde и «Русхимальянсом» по возведению газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. В рамках проекта российская сторона перечислила Linde около €1 млрд, при этом европейские банки выступали гарантами исполнения обязательств и авансовых платежей в пользу «Русхимальянса».

Ситуация осложнилась в 2022 году, когда Linde прекратила деятельность в РФ. Вслед за этим банки перестали выполнять свои гарантийные обязательства, мотивируя это возможным нарушением санкционного режима Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что «Газпром» хочет взыскать в суде €219 млн с российского филиала Linde.