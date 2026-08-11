Berliner Zeitung: ЕС так и не определился с финансированием кредита для Украины

Еврокомиссия не может определить, кто именно из стран-членов и в каком объеме понесет финальные расходы по кредиту Украине на €90 млрд. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на ответ ЕК на запрос депутата Европарламента Фабио Де Мази.

Первые транши кредита начали поступать Киеву еще в июне, однако в Брюсселе до сих пор не могут назвать ни размер субсидии на обслуживание долга, ни общую сумму, которая будет заложена для этих целей в бюджет ЕС на 2027 год. Поэтому данных о распределении затрат по странам Евросоюза тоже нет, говорится в документе.

Депутат Европарламента Фабио Де Мази раскритиковал подход, при котором была допущена такая неопределенность.

«Еврокомиссия, очевидно, даже не знает, в каком размере государства-члены ЕС должны будут отвечать по кредиту для Украины», — возмутился он.

Политик отметил, что выделяемые Украине средства фактически идут на затягивание конфликта и обогащение коррумпированных украинских олигархов. По его словам, вызывает вопросы, как федеральное правительство Германии и бундестаг могли одобрить такие траты без точной оценки последствий, в том числе для самой ФРГ и ее жителей.

Евросовет одобрил выделение Украине кредита в €90 млрд на 2026–2027 годы еще в декабре. Деньги планируется привлекать на рынках через выпуск облигаций ЕС. При этом Чехия, Венгрия и Словакия освобождены от любых финансовых обязательств по этому займу в рамках механизма «усиленного сотрудничества».

Расходы на выплату процентов по кредиту Киеву разрешено покрывать за счет субсидий из бюджета Евросоюза. Однако если заложенных средств окажется недостаточно, Брюссель готов выйти за рамки установленного бюджетного лимита.

Ранее ЕС раскритиковали за отсутствие мирного плана по Украине.